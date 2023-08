Grande CONCURSO na BAHIA anuncia edital com 56 VAGAS para 3 cidades do estado

Mais um concurso na Bahia. Dessa vez, o CRP 3 BA (Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região) anuncia edital com 56 vagas para três cidades do estado.

As vagas são para nível superior e os interessados poderão se inscrever entre os dias 4 de agosto e 10 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – Ibest (www.institutoibest.org.br).

A taxa de inscrição é de R$ 77.

Vagas concurso na Bahia

São 56 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. A contratação será por meio da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e a lotação ocorrerá nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

As oportunidades são para:

psicólogo – orientador fiscal (3 vagas + 39 CR);

psicólogo – analista técnico de psicologia (1 + 13 CR).

O salário inicial é de R$ 5.215 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Além da remuneração salarial, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

vale-alimentação no valor de 880 por mês;

plano de assistência médica e odontológico com coparticipação; e

auxílio-transporte.

Requisito concurso na Bahia



Para psicólogo orientador são os seguintes requisitos:

Diploma ou certificado de colação de grau, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de

nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e regular no Conselho Regional de Psicologia da terceira região (CRP-03) no ato da convocação.

Para analista técnico são os seguintes requisitos:

Diploma ou certificado de colação de grau, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de

nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e regular no Conselho Regional de Psicologia da terceira região (CRP-03) no ato da convocação.

Requisitos básicos

Os requisitos básicos da lista são:

Ser aprovada/o no concurso público.

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.

Estar em gozo dos direitos políticos.

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.

Estar quite com as obrigações eleitorais.

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 deste edital.

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Cumprir as determinações deste edital.

A/o Candidata/o, ao realizar a inscrição, declara que tem ciência e aceita que, caso aprovada/o, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.

Como serão as provas do concurso na Bahia?

A prova objetiva terá 04 horas de duração e serão 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

10 questões de língua portuguesa;

5 de ética na administração pública e legislação;

5 de noções de informática; e

20 de conhecimentos específicos.

A prova discursiva valerá 40,00 pontos e consistirá de redação de texto dissertativo de até 30 linhas, acerca de tema

de atualidades. As provas serão aplicadas no dia 08 de outubro nas cidades listadas acima.

Confira aqui o edital

