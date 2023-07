GRANDE NOTÍCIA para quem aguarda o Concurso AFT

Para se candidatar ao cargo, o candidato precisa apresentar diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições concurso AFT 2023

Sobre as atribuições, o aprovado vai exercer as seguintes funções:

Cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive as relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de emprego;

Verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), visando-se à redução dos índices de informalidade;

Verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), objetivando maximizar os índices de arrecadação; ao cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores;

Respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário;

Lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades, bem como ao exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 17 e 18 do Código Comercial.

A remuneração sofreu acréscimo de 9%, com isso, o novo salário é de R$ 22.921,71 e o auxílio alimentação passou a ser R$ 658.

Como foi o último edital?

O último edital aconteceu em 2013 e teve a Cebraspe como banca. Além disso, contou com 100 vagas para o cargo, sendo que foram nomeados 104 candidatos (92 regular + 12 judicial). O concurso AFT contou com mais de 48 mil inscritos.

O certame contou com as seguintes etapas:

Prova Objetiva – P1: Conhecimentos Básicos (eliminatório e classificatório)

– P1: Conhecimentos Básicos (eliminatório e classificatório) Prova Objetiva – P2: Conhecimentos Específicos (eliminatório e classificatório)

– P2: Conhecimentos Específicos (eliminatório e classificatório) Prova Discursiva – P3: 3 questões discursivas + 1 dissertação (eliminatório e classificatório)

– P3: 3 questões discursivas + 1 dissertação (eliminatório e classificatório) Prova Discursiva – P4: 3 questões + 1 parecer técnico (eliminatório e classificatório)

– P4: 3 questões + 1 parecer técnico (eliminatório e classificatório) Sindicância de vida pregressa (eliminatório)

A fase objetiva contou com 100 questões sobre as seguintes disciplinas:

26 questões – Português

15 questões – Raciocínio Lógico

22 questões – Direitos Humanos

22 questões – Administração Geral e Pública

15 questões – Noções de Informática

Já a P2, segunda fase objetiva do concurso AFT, teve as seguintes disciplinas:

07 questões – Direito Constitucional

07 questões – Direito Administrativo

10 questões – Auditoria

12 questões – Economia do Trabalho

27 questões – Direito do Trabalho

07 questões – Seguridade Social

11 questões – Legislação Previdenciária

21 questões – Segurança e Saúde no Trabalho

03 questões – Legislação do Trabalho

15 questões – Contabilidade Geral

Concursos federais autorizados

Os órgãosque foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.