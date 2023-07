A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que, no próximo mês, será liberado o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Saiba mais informações importantes para o trabalhador!

Saque extraordinário do FGTS em 2023: grande oportunidade para o trabalhador

Essa é uma excelente notícia para milhares de trabalhadores, pois representa uma oportunidade única de acesso a uma quantia bilionária que é disponibilizada tradicionalmente uma vez ao ano.

Data e valor do saque extraordinário do FGTS

O saque extraordinário do FGTS é resultado da apuração dos lucros gerados pelo fundo no ano anterior, que, neste caso, corresponde ao ano de 2022. Os rendimentos alcançaram a marca de R$ 12,8 bilhões. Assim, esse montante é distribuído entre todas as contas ativas e inativas do Fundo de Garantia que possuíam algum valor poupado até o dia 31 de dezembro de 2022.

Entretanto, o valor exato a ser distribuído para os trabalhadores ainda não foi divulgado. O Conselho Curador do FGTS tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira, dia 25, para avaliar o modelo de distribuição.

Contudo, nessa ocasião, será decidido se o saque extraordinário será disponibilizado integralmente ou se 1% do valor total será retido, como ocorreu em 2022. Independentemente da decisão, somente uma parcela dos trabalhadores formais terá direito a sacar os recursos.

Redução no montante apurado

Apesar de representar um montante expressivo, o valor de R$ 12,8 bilhões apurado em 2022 apresenta uma queda de 16,4% em relação à estimativa inicial de R$ 15,37 bilhões. Uma vez que essa redução resultará em uma distribuição menor aos trabalhadores. Visto que o lucro do FGTS ficou 3,45% abaixo do ganho registrado no ano anterior, que foi de R$ 13,3 bilhões.

Razões para a queda nos lucros

Uma análise realizada pelo Conselho Curador do FGTS apontou que a diminuição nos lucros é proveniente da constituição de uma reserva destinada a cobrir os prejuízos com operações de crédito para negativados. Dessa forma, essa reserva passou de R$ 1,86 bilhão para R$ 4,59 bilhões, o que representa um aumento significativo de 147%.

Regras para receber o saque extraordinário do FGTS

De modo geral, têm direito a receber uma parte dos rendimentos do FGTS todos os trabalhadores que possuam saldo em conta até o dia 31 de dezembro de cada ano. Conforme informações fornecidas pela Caixa, em 2022, cerca de 106,7 milhões de trabalhadores receberam alguma quantia referente ao saque extraordinário.



No entanto, é fundamental atentar-se às regras de saque. Dessa forma, o rendimento extra será depositado em cada conta dos trabalhadores beneficiados. Entretanto, os pré-requisitos para realizar o saque são os mesmos da modalidade usual.

Cálculo do valor do saque

O cálculo do índice de distribuição do FGTS é baseado em 99% do saldo do exercício anterior, que, em 2022, totalizou R$ 13,2 bilhões, nunca considerando 100% do valor. Esse montante é então dividido entre todas as contas do FGTS registradas na Caixa.

Desse modo, o índice de distribuição em 2022 foi de 0,02748761 sobre o saldo em conta ativa ou inativa do FGTS até o dia 31 de dezembro de 2021. Em termos práticos, um trabalhador que possuía R$ 1.000 na poupança recebeu um depósito de R$ 27,49.

Exemplos de estimativas de saque extraordinário

Com base nas estimativas de saldo na poupança, o trabalhador foi contemplado de acordo com os seguintes valores:

Para R$ 100 na poupança, o saque foi de R$ 2,75;

Para R$ 500 na poupança, o saque foi de R$ 13,74;

Para R$ 1.000 na poupança, o saque foi de R$ 27,49;

Para R$ 5.000 na poupança, o saque foi de R$ 137,45;

Para R$ 10.000 na poupança, o saque foi de R$ 274,90.

Embora o montante apurado tenha sofrido uma redução em relação ao ano anterior, essa quantia ainda pode ser significativa para auxiliar os beneficiários em suas necessidades financeiras. Por isso, é fundamental que os trabalhadores estejam cientes das regras para receber o saque e aproveitem essa oportunidade para fazer um bom uso desses recursos.