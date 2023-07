Grande parceria envolvendo Tim e Apple diminui 50% o preço do Iphone

A TIM, uma das principais operadoras de telefonia do Brasil, acaba de fechar uma parceria inédita com a gigante tecnológica Apple, trazendo benefícios incríveis para os clientes.

Parceria inédita entre TIM e Apple: iPhone com desconto e acesso a serviços exclusivos

A partir do anúncio feito na última quinta-feira (27), os assinantes do plano pós-pago TIM Black poderão desfrutar de uma série de serviços da Apple sem nenhum custo extra. Além disso, a parceria também oferece descontos surpreendentes na compra dos mais recentes modelos de iPhone.

TIM Black com acesso a serviços exclusivos da Apple

A parceria entre a TIM e a Apple traz ótimas notícias para os clientes que assinam o plano pós-pago TIM Black. Agora, eles terão acesso à assinatura do Apple One, um pacote que reúne diversos serviços da empresa da maçã.

Entre os benefícios inclusos, destacam-se o Apple TV+, que oferece uma ampla gama de filmes e séries. Além disso, o cliente também terá acesso ao Apple Music, que disponibiliza milhões de músicas para streaming. Bem como, o Apple Arcade, uma plataforma de jogos exclusivos e empolgantes, e ainda o iCloud+ com 50 GB de armazenamento em nuvem.

Assinantes TIM Black

A melhor parte é que todos esses serviços estarão disponíveis para os assinantes do TIM Black sem nenhum custo adicional em suas faturas mensais. Em suma, essa parceria pioneira torna a TIM a terceira operadora no mundo a estabelecer um acordo comercial tão abrangente com a Apple, proporcionando aos clientes uma experiência digital ainda mais completa.

iPhones com desconto de 50% na loja virtual da TIM

Os fãs dos dispositivos da Apple também têm motivos para comemorar com a parceria entre a TIM e a Apple. Isso porque a operadora está oferecendo descontos significativos na compra de iPhones das gerações 13 e 14 em sua loja virtual.



Você também pode gostar:

Desse modo, essa promoção imperdível permite que os clientes adquiram os mais recentes modelos do iPhone por cerca de metade do preço original. Para usufruir destes descontos excepcionais, basta os clientes atrelarem a compra do iPhone à assinatura do plano TIM Black. Contudo, vale lembrar que essa oferta especial é válida pelos próximos três meses, então é importante aproveitar enquanto há tempo.

Como adquirir um iPhone com desconto

Para aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade única e garantir um iPhone com desconto, o processo é simples e conveniente. Desse modo, os interessados devem acessar a loja online da TIM através do link https://lojaonline.tim.com.br/celulares.

Os modelos de iPhone contemplados com os descontos estarão claramente identificados com a etiqueta “OFERTA BLACK”. Assim, ao entrar na página, os clientes poderão conferir as condições de pagamento e também encontrar informações detalhadas sobre cada smartphone disponível.

Além dos iPhones, a loja online também oferece descontos igualmente atrativos em smartphones de outras fabricantes. Portanto, é uma ótima oportunidade para adquirir o dispositivo móvel dos sonhos com um preço muito mais acessível.

Opções de planos TIM Black com Apple One

A parceria entre TIM e Apple trouxe ainda mais vantagens para os clientes, oferecendo duas opções de planos TIM Black com acesso ao Apple One. Sendo assim, o primeiro plano é o TIM Black com 50 GB de Internet, disponível por R$ 224,99. Já para aqueles que desejam uma franquia maior, o plano TIM Black com 100 GB de Internet está disponível por R$ 294,99.

Com ambos os planos, os assinantes terão acesso aos serviços de streaming Apple TV+ e Apple Music, além do aplicativo de jogos Apple Arcade e o serviço de armazenamento em nuvem iCloud. No entanto, vale ressaltar que essas assinaturas podem ser compartilhadas entre o titular do plano e até três dependentes, tornando a experiência ainda mais completa para toda a família.