Grande Prêmio da Bélgica 2023: Como estará o clima para a corrida deste fim de semana? Vai ser cancelado?

EUtá na hora de outro Fórmula 1 Grand Prix, com a ação indo para Spa-Francorchamps para Grande Prêmio da Bélgica de 2023. No entanto, há previsão de tempo muito úmido para os três dias do Grande Prêmio da Bélgica de 2023.

As condições chuvosas já adiaram o início de ambas as sessões de qualificação neste fim de semana de sprint, com a qualificação principal de sexta-feira e a disputa de sprint de sábado adiadas enquanto a pista esvaziou.

Mas, e a principal corrida do Grande Prêmio da Bélgica no domingo? Será afetado pelo tempo úmido? Vamos dar uma olhada previsão do tempo para o Grande Prêmio da Bélgica.

Previsão do tempo para o Grande Prêmio da Bélgica: Que clima é esperado para a corrida de domingo?

De acordo com o site oficial da F1, as condições também devem ser molhadas no domingo, mesmo que não sejam tão ruins quanto na sexta ou no sábado.

“Um dia muito melhor, mas ainda há chance de uma ou duas chuvas à tarde”, é como diz o site da F1, afirmando que há 40% de chance de chuva, enquanto a temperatura da corrida está prevista para ficar em torno de 17ºC.

O Grande Prêmio da Bélgica de 2023 será cancelado por causa da chuva?

Uma grande preocupação dos fãs de Spa-Francorchamps será a possibilidade desta corrida ser cancelada.

Isso segue os eventos do Grande Prêmio da Bélgica de 2021, que não foi cancelado, mas rotulado como uma farsa depois que a chuva significou que apenas duas voltas poderiam ser concluídas e ambas foram realizadas em condições de carro de segurança.

Isso significava que os resultados poderiam ser classificados, mesmo que apenas meio ponto fosse concedido.

Dado que houve uma morte recente no circuito de Spa-Francorchamps, quando um jovem de 18 anos Dilano van’t Hoff morreu após uma colisão durante um evento do Campeonato Europeu de Fórmula Regional Alpine (FRECA), há uma nova preocupação com a segurança do piloto nesta pista que é conhecida por ser perigosa e por suas condições de chuva.

Apesar de tudo o que foi dito acima, espera-se que a corrida principal do Grande Prêmio da Bélgica de 2023 seja realizada no domingo, que deve ter chuvas, mas será o dia mais seco de todo o fim de semana.