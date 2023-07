Grande PRESENTE é confirmado para “dois” NIS no mês de Agosto. Veja se é o seu!

O programa Bolsa Família, criado pelo Governo Federal, é uma iniciativa que visa proporcionar assistência financeira para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Com o objetivo de garantir a distribuição dos benefícios de forma eficiente, a Caixa Econômica Federal é responsável pelo repasse dos valores aos beneficiários.

Neste artigo, apresentaremos os novos calendários de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto, com destaque para as antecipações confirmadas para os NIS finais 2 e 7.

Como funcionam os repasses do Bolsa Família?

O valor do benefício do Bolsa Família é calculado de acordo com a composição familiar e a renda per capita. Caso haja alguma alteração nesses critérios, é necessário informar ao setor responsável pelo Cadastro Único. Dessa forma, os novos repasses do Bolsa Família serão baseados na soma dos benefícios de R$ 142, R$ 150 e R$ 50.

Calendário de pagamento do Bolsa Família para agosto

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto. Vale ressaltar que os valores serão depositados nos últimos 10 dias úteis do mês, mas algumas antecipações foram confirmadas.

NIS Final Depósito na Conta Antecipação 1 18 de agosto Não 2 21 de agosto Sim, dia 19 3 22 de agosto Não 4 23 de agosto Não 5 24 de agosto Não 6 25 de agosto Não 7 28 de agosto Sim, dia 26 8 29 de agosto Não 9 30 de agosto Não 0 31 de agosto Não

Antecipações confirmadas para agosto

No mês de agosto, duas antecipações foram confirmadas. Os beneficiários com NIS final 2 receberão seus depósitos antes, no sábado dia 19/08. Já os beneficiários com NIS final 7 terão suas parcelas liberadas antes do previsto, no sábado dia 26/08.

O Bolsa Família é composto por diferentes benefícios, de acordo com a situação de cada família. Conheça os principais:

Benefício Básico: destinado às famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00. Benefício Variável: destinado às famílias em situação de pobreza extrema ou que possuam gestantes, nutrizes, crianças de 0 a 15 anos ou adolescentes de 16 a 17 anos. O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar. Benefício para Jovem: destinado às famílias que possuem adolescentes de 16 a 17 anos, com o objetivo de incentivar a permanência na escola.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter acesso aos benefícios do Bolsa Família, é necessário se cadastrar no Cadastro Único, que reúne informações sobre famílias de baixa renda em todo o país. O cadastro pode ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nas prefeituras municipais.

Ademais, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil. Com os novos calendários de pagamento para o mês de agosto, espera-se que os beneficiários possam contar com uma assistência financeira efetiva. Fique atento ao calendário e às antecipações confirmadas para não perder o prazo de recebimento dos valores. Para mais informações, acesse o site oficial do Bolsa Família.