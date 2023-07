Grande vídeo do tubarão branco, veja-os à espreita sob os surfistas da Califórnia

Um dos pontos de surf mais populares no sul da Califórnia está repleto de tubarões comedores de gente – o vídeo mostra claramente um punhado de grandes tubarões brancos à espreita logo abaixo da superfície enquanto os surfistas pegam ondas.

Você precisa ver as imagens da San Onofre State Beach … há de 4 a 5 tubarões nadando entre as ondas com mais de uma dúzia de surfistas por perto ou, em alguns casos, remando bem sobre os peixes potencialmente assassinos.