GRANDE VITÓRIA deixa clientes da Caixa e do Banco do Brasil em festa com novo saque AUTORIZADO

Os correntistas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal poderão receber um dinheiro extra neste mês de julho. Sendo assim, este dinheiro é referente ao abono salarial PIS/PASEP, que paga um valor de até R$ 1.320 para milhares de trabalhadores brasileiros.

O ano base de referência para o PIS/PASEP pago neste ano é 2021. Sendo assim, os trabalhadores recebem de acordo com os meses trabalhados no ano base. Os pagamentos do abono salarial tiveram início em fevereiro, e o Ministério do Trabalho espera que cerca de 23 milhões de trabalhadores sejam beneficiados.

É importante destacar que o calendário de pagamentos do PIS/PASEP se encerra no dia 17 de julho, sendo que os pagamentos deste mês são destinados aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro (PIS) e para os trabalhadores com número de inscrição com final 8 e 9 (PASEP).

Com isso, quem tem direito e ainda não solicitou esse pagamento deve ficar atento e solicitar o quanto antes, sendo que o dinheiro fica disponível até o dia 28 de dezembro. O dinheiro pode ser recebido através do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, dependendo se o trabalhador atua no setor privado ou público.

Como realizar a consulta e saque dos valores do PIS/PASEP

A Caixa Econômica Federal desenvolveu um processo 100% digital para o saque dos recursos do PIS/PASEP, através do aplicativo do FGTS. O intuito é de viabilizar e facilitar o acesso para os trabalhadores, sendo que o aplicativo mostra logo em sua tela inicial quanto o titular possui disponível para o saque.

Sendo assim, veja como solicitar os valores do PIS/PASEP através de passos simples:

Primeiro, abra o aplicativo do FGTS no celular, disponível para aparelhos Android e iOS;

Em seguida, selecione a opção “Você possui saque disponível”;

Clique em “Solicitar o saque do PIS/PASEP ”;

”; Agora, escolha a forma que deseja realizar o saque, que pode ser feito através de crédito em conta ou presencial;

Realize a verificação dos dados;

Por fim, selecione a opção “Confirmar saque”.

A opção de saque dos valores do PIS/PASEP através de crédito em conta pode ser feita em qualquer instituição financeira, não gerando nenhum custo para o trabalhador.



Valores dos pagamentos

Um ponto importante sobre os pagamentos do PIS/PASEP é que não são iguais para todos os trabalhadores. Isso porque o valor do abono salarial depende de quantos meses o cidadão trabalhou no ano de referência. Desta maneira, quanto mais meses trabalhados em 2021, mais dinheiro será recebido pelo trabalhador, sendo que o limite é de R$ 1.320. Confira o esquema de pagamentos a seguir:

1 mês trabalhado – R$ 109,00;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 326,00;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 543,00;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 760,00;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 977,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.194,00;

12 meses trabalhados – R$ 1.320,00.

Por fim, é importante se atentar às datas de pagamento do PIS/PASEP, que são diferentes para os trabalhadores públicos e privados. Nesse sentido, o PIS é pago de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, enquanto o PASEP é pago de acordo com o final do número de inscrição no programa.