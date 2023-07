GRANDE VITÓRIA HOJE para os brasileiros que desejam AUMENTO na aposentadoria acaba de sair

Um mutirão promovido pela Gerência Executiva do INSS no Distrito Federal garantiu o agendamento de perícias médicas de 853 de segurados que aguardavam o processo. Sendo assim, aposentados por invalidez do DF que pediram um acréscimo de 25% no benefício pago pelo instituto devem ficar atentos. Alguns desses pedidos em questão estavam parados na fila do instituto desde 2019.

Com isso, as perícias médicas já começaram a ser realizadas nesta semana. De acordo com o resultado das avaliações periciais, o INSS pode realizar suas análises para decidir se concede ou não o aumento de 25% nos benefícios requeridos pelos aposentados por invalidez do DF.

Caso o segurado deseje saber a data da perícia, basta acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o número de atendimento 135. Se o aposentado não puder comparecer na data estipulada pelo instituto existe a possibilidade de remarcar o atendimento para outra data, reagendamento que também pode ser feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Além disso, também existem os casos em que o segurado está de cama ou internado, não podendo comparecer à perícia médica do INSS. Nessa situação, é possível a perícia no domicílio ou no hospital. No entanto, para isso, um representante do segurado deve comparecer na data agendada pelo instituto para a perícia, apresentando documentação que comprove a internação, justificando a perícia domiciliar ou hospitalar.

Quem tem direito ao acréscimo de 25% nos benefícios do INSS?

O acréscimo de 25% no valor da aposentadoria é chamado de majoração de acompanhante, e está previsto no artigo 45 da Lei nº 8.213/1991. Podem receber esse aumento os segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente, e necessitam de assistência permanente de um terceiro.

Sendo assim, confira a seguir as situações de aposentadoria por invalidez que garantem o direito ao aumento de 25% no benefício do INSS:

Cegueira total;

Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta;

Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;

Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível;

Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;

Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;

Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;

Doença que exija permanência contínua no leito;

Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

Fila por perícia médica chega a 1 milhão

Apesar deste agendamento e mutirão de perícias médicas para os aposentados do DF, a situação geral das perícias do INSS no Brasil é preocupante. Nesse sentido, a fila de espera do instituto por perícias médicas chegou a 1 milhão de brasileiros.



De cada 10 pessoas na fila de espera do INSS, 8 já estão aguardando as perícias médicas a mais de 45 dias. A situação fica ainda pior: mais da metade dessas pessoas não possuem nem a perícia inicial, o que significa que não estão recebendo nenhum tipo de benefício.

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos, 30% dos pedidos que estão aguardando na fila do INSS poderiam ser descartados. Isso porque eles utilizam CPFs de pessoas que não trabalham atualmente, como aposentados e crianças. A associação, inclusive, recomenda a utilização do chamado “atest med” para a redução da fila, o que já foi feito anteriormente.