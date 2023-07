GRANDE VITÓRIA, ótima notícia para quem deseja comprar casa própria acaba de sair com preços mais baratos

O Minha Casa Minha Vida passou por alterações recentemente, alterando taxas de juros, teto dos financiamentos e faixas do programa. Nesse sentido, a Caixa Econômica Federal anunciou que as mudanças entram em vigor a partir do dia 7 de julho.

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida foram aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS, e beneficiam os brasileiros que participam do programa de duas maneiras: subsídios maiores por parte do governo e taxas de juros mais baixas para os financiamentos habitacionais

Com isso, um público maior terá acesso aos benefícios do Minha Casa, Minha Vida, e poderão ter acesso à casa própria. Além disso, de acordo com a Caixa, famílias com renda mensal de até R$ 8 mil agora podem ser incluídas na faixa 3 do programa habitacional. Para aqueles que já eram elegíveis, o banco afirma que o valor da prestação deve diminuir.

Alterações nos valores máximos de imóveis

Com as mudanças aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS, o Minha Casa, Minha Vida conta com novos valores máximos de imóveis que podem ser financiados pelo programa. Sendo assim, este valor passou de R$ 264 mil para até R$ 350 mil.

Com relação aos juros do programa, as famílias com renda mensal de até R$ 2 mil e que moram nas regiões Norte e Nordeste contam com uma redução de 4,25% para 4% ao ano. Por outro lado, as famílias com esta mesma renda mensal e que moram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste tiveram uma redução nos juros de 4,5% para 4,25% ao ano.

O teto dos subsídios oferecidos pelo Minha Casa, Minha Vida também foi alterado, passando de R$ 47,5 mil para R$ 55 mil. Inclusive, como os juros oferecidos já são menores do que os cobrados na linha com recursos da poupança, isso tem grande impacto no valor das prestações.

Novas taxas de juros do Minha Casa Minha Vida

Os juros oferecidos pelos financiamentos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida variam de acordo com uma série de fatores, como qual faixa o cidadão inscrito se encontra, se ele é cotista ou não, e também em qual região do país ele mora.



Desta maneira, confira a tabela a seguir, com os juros do programa habitacional para cada tipo de beneficiário inscrito:

Faixas Intervalo de Renda Taxa de juros- Cotistas: N e NE Taxa de juros- Cotistas: S, SE e CO Taxa de juros- Não cotistas: N e NE Taxa de juros- Não cotistas: S, SE e CO Faixa 1 Até R$ 2.000,00 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% De R$ 2.000,01 a R$ 2.640,00 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% Faixa 2 De R$ 2.640,01 a R$ 3.200,00 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% De R$ 3.200,01 a R$ 3.800,00 5,50% 5,50% 6,00% 6,00% De R$ 3.800,01 a R$ 4.400,00 6,50% 6,50% 7,00% 7,00% Faixa 3 De R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00 7,66% 7,66% 8,16% 8,16%

As siglas da tabela, N, NE, S, SE e CO se referem respectivamente a: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As taxas de juros do Minha Casa, Minha Vida estão representadas em porcentagem ao ano.