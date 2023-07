Grandes lojas estão antecipando as renegociações de dívidas

Aproveitando a recente iniciativa do governo federal com o programa “Desenrola Brasil“, voltado à renegociação de dívidas, os varejistas estão seguindo o exemplo e lançando seus próprios mutirões para auxiliar os clientes a resolverem débitos internos.

Essa oportunidade oferece aos consumidores a chance de quitar suas dívidas contraídas em carnês e cartões não bandeirados, ou seja, aqueles aceitos somente nas próprias lojas.

Vale mencionar, antes de tudo, um breve contexto para que você entenda melhor sobre o que aconteceu com essa iniciativa desde que foi anunciada.

Dessa forma, em junho, foi divulgado pelo Ministério da Fazenda que o programa Desenrola Brasil seria regulamentado através de uma portaria, buscando facilitar negociações entre bancos, credoras e o governo federal.

De acordo com a Pasta, o programa seria lançado por meio de uma plataforma online de negociações a partir do mês de setembro. No entanto, antes disso, as instituições financeiras e credoras interessadas em participar deveriam realizar suas inscrições.

Contudo, em uma decisão surpreendente em 17 de julho, o governo optou por antecipar as fases do Desenrola Brasil e dar início direto às negociações com os bancos, eliminando a seleção de ofertas anunciadas pelas empresas.

Assim, diante dos levantamentos recentes sobre os resultados do programa, grandes lojas resolveram embarcar nessa proposta, oferecendo benefícios específicos para os seus clientes. Vamos lá conferir tudo sobre essa novidade?

Varejistas que vão antecipar os benefícios do Desenrola Brasil

O Ponto (antigo Ponto Frio), as Casas Bahia, e a Lojas Renner estão aderindo ao Desenrola Brasil, um programa lançado pelo governo federal com o objetivo de auxiliar a população a renegociar suas dívidas.

Essas três grandes empresas varejistas decidiram antecipar as condições do programa para oferecer melhores oportunidades aos seus clientes.

De acordo com informações da Via, empresa proprietária das marcas Casas Bahia e Ponto, os clientes terão a vantagem de pagar seus carnês sem a incidência de juros e multas.

Além disso, serão concedidas condições diferenciadas para a renegociação de dívidas. Entre as opções disponíveis, destaca-se o parcelamento em até 36 vezes, sem a cobrança de juros.



Adicionalmente, os clientes poderão usufruir de entrada reduzida e contar com descontos especiais na quitação de débitos, sendo que essas ofertas serão analisadas individualmente, caso a caso.

É importante ressaltar que essas oportunidades de renegociação estarão disponíveis nas duas empresas até o dia 31 de agosto. Outra comodidade é que os clientes poderão realizar os acordos de forma online, tornando o processo mais ágil e fácil.

Além disso, o pagamento poderá ser efetuado utilizando a tecnologia PIX, trazendo ainda mais praticidade e segurança para os consumidores.

Já em relação à Renner, a empresa anunciou que estará aderindo ao Desenrola Brasil nas próximas semanas. Da mesma forma, já tomou a iniciativa de oferecer condições especiais de negociação para os clientes que se enquadram na fase 2 do programa, que atualmente está em vigor.

Por meio de sua instituição financeira, a Realize CFI, a varejista proporciona aos seus clientes:

Descontos de até 98% do valor devido;

Parcelamento em até 48%.

Como realizar as renegociações?

A Casas Bahia oferece aos clientes duas opções para realizar o acordo de pagamento. A primeira é de forma presencial, permitindo que o cliente vá até qualquer loja física da empresa.

A segunda opção é realizar o acordo de maneira online, proporcionando facilidades através do Portal do Carnê Casas Bahia, pelo WhatsApp Carnê da empresa ou pelo aplicativo banQi.

Além disso, os consumidores também têm a alternativa de entrar em contato com a Central de Atendimento, utilizando o telefone 0800 025 8880.

Em relação ao Ponto, sendo da mesma empresa das Casas Bahia, as possibilidades são as mesmas. Porém, o contato com a Central de Atendimento é feito através do telefone 0800 022 1400.

Por fim, os clientes da Renner têm à disposição os canais oficiais da Realize, uma parceira responsável por serviços financeiros. Adicionalmente, a Renner também disponibiliza um portal de negociação, proporcionando aos clientes uma plataforma online para resolver questões relacionadas ao Desenrola Brasil.

Observação adicional sobre o Desenrola Brasil

Além dos débitos bancários, o Desenrola Brasil oferece a oportunidade de renegociar dívidas provenientes de cartões de crédito emitidos por lojas, supermercados e até companhias aéreas.

Cada varejista ou instituição financeira possui condições específicas para a renegociação, e tais condições podem variar de acordo com a operadora do cartão.

Algumas marcas oferecem soluções de financiamento próprio, enquanto outras possuem parcerias com bancos para a gestão dos meios de pagamento.