Grant Dawson declara melhor peso leve do MMA: ‘Não existe peso mais difícil que 155’

Grant Dawson acredita que o peso leve é ​​a melhor categoria de peso do MMA.

No sábado, Dawson teve uma das melhores atuações de sua carreira, dominando Damir Ismagulov no co-evento principal do UFC Vegas 76. As quedas e o controle das costas de Dawson foram demais para Ismagulov competir, com o americano levando para casa uma ampla unanimidade vitória por decisão. E depois da vitória, “KGD” era só sorrisos.

“Você não pode ficar chateado com uma vitória contra um cara como Damir”, disse Dawson na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 76. “Não era sobre o desempenho – se você pode superar um cara como Damir, isso é algo para se orgulhar. Aquele cara não está em 12º lugar no ranking mundial, ele é muito melhor do que isso. Eles apenas o colocaram em 12º lugar por algum motivo estranho. Então estou muito, muito feliz com isso.

“Ele é um daqueles caras que você vai atrás de alguma coisa e foge e acaba ganhando o round de volta, ou pior ainda, consegue a finalização. Você tem que estar seguro com esses caras. Esses são os melhores caras do mundo, na categoria de peso mais alta do mundo. Não existe categoria de peso mais difícil que 155. Não existe. Você pode dizer 135 por causa de todos os ex-campeões que estão lá em cima, mas é mais fino. O top 15 pode parecer o mesmo, mas tudo fora do top 15 não chega nem perto.”

Como observou Dawson, a divisão dos leves do UFC é uma das mais profundas e difíceis de avançar e, embora a vitória sobre Ismagulov deva levar Dawson à 12ª posição no ranking dos leves do UFC na próxima semana, ele ainda está muito longe de um tiro do título.

Dawson disse que não está muito preocupado com isso agora. Ele acredita que a oportunidade chegará quando chegar.

“Acho que todo mundo tem um caminho diferente”, disse Dawson. “Islam teve um caminho meio estranho, onde ele lutou com caras muito bons e depois alguns caras não tão bons, e depois alguns caras muito bons e outros não tão bons, e então parecia ótimo contra o campeão. Você tem caras como [Mateusz] Gamrot, que está lutando literalmente contra qualquer um. Ele acabou de chamar Rafael Fiziev. Quem diabos quer lutar com aquele cara? Ganhar, perder ou empatar, você está saindo de olho fechado, e meu cara Gamrot está chamando aquele cara. Que G. chama qualquer luta dura.

“O caminho de cada um é diferente. Acho que só preciso voltar à academia na segunda-feira e melhorar.

Outro problema para Dawson subir no ranking dos leves é o fato de ele dividir a academia com vários outros homens do ranking. Mateusz Gamrot, Arman Tsarukyan e Renato Moicano dividem o tatame com Dawson na American Top Team, e “KGD” diz que não está tentando lutar contra esses caras.

“Não tenho interesse em lutar contra o Moicano”, disse Dawson. “Não tenho interesse em lutar contra Gamrot. Tsarukyan está na mesa, mas devem ser as circunstâncias certas. Eu treino com esses caras. Eu vi esses caras antes. Olha, não estou lutando contra o Moicano. Ele é um amigo próximo meu, isso não está acontecendo. Eu realmente gosto muito do Gamrot. Ele é um grande amigo meu, gosto muito de treinar com ele, não estou muito interessado em lutar com ele.”

Há um confronto, porém, que parece fazer sentido para Dawson. No próximo fim de semana no UFC 290, Dan Hooker e Jalin Turner se enfrentam em uma luta entre os 15 melhores pesos leves, e Dawson diz que tanto a luta quanto a linha do tempo funcionam bem para ele.

“Absolutamente”, disse Dawson. “Eu definitivamente estou a fim disso.”