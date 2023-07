‘Grato’ Josiah Harrell reflete sobre a revelação da rara doença cerebral que levou ao arranhão no UFC 290

Josiah Harrell estava a pouco mais de 24 horas de fazer sua estreia no UFC no início deste mês. Depois de substituir Sean Brady em curto prazo, ele pesou com sucesso para sua luta no UFC 290 com Jack Della Maddalena.

Então, notícias que mudaram a vida – e potencialmente salvando – foram enviadas em sua direção.

“Entramos no hotel e imediatamente – cerca de três minutos depois – meu treinador de MMA Tim chega, e então Maurice, meu empresário, vem logo atrás dele, e eles estão olhando para mim e eu fico tipo, ‘Algo está acontecendo ‘”, disse Harrell ao MMA Fighting. “Então eu estou tipo, e aí? E então [they say to me]’Você quer a boa notícia ou a má notícia?’

“Eles cortaram para mim e [say], ‘Ei, você tem, Moyamoya, é uma doença cerebral que está limitando o fluxo sanguíneo para um determinado lado do seu cérebro e você vai precisar de uma cirurgia no cérebro. A luta acabou. Então, eu estou tentando entender o que eles estão dizendo e estou envolvendo isso, e é aí que meu ego é chutado, e eu fico tipo, ‘Você está falando sério?’ Na minha cabeça, trabalhei todo o meu peso. Eu fiz tudo isso e pensei, ‘Pare, OK.’ Então eu pergunto: ‘É tratável?’ Eles disseram que é tratável, e então eu perguntei se ainda estou no elenco do UFC, e eles disseram que sim. Então, foi muito agitado, muitos altos e baixos para mim.”

Harrell competiu em esportes como futebol e luta livre durante grande parte de sua vida antes de encontrar o MMA. Depois de lidar com várias lutas ao longo de sua educação – incluindo finanças impedindo sua capacidade de entrar no time de futebol da Universidade de Cincinnati – Harrell admite ter deixado seu ego guiá-lo para lugares muito sombrios no passado.

Depois de receber a notícia de que ele tem uma rara doença cerebral, precisa de semanas de testes antes de marcar uma consulta para uma cirurgia no cérebro, e sua estreia no UFC – na pior das hipóteses – terá que ser adiada, o invicto candidato de 24 anos admite enfrentar o desafio das emoções, mas opta por se concentrar no positivo mais do que em qualquer outra coisa.

“Ainda estou tentando juntar tudo”, disse Harrell. “Uma parte de mim está animada e agradecida porque se eu estivesse vivendo toda a minha vida com limitadores e fluxo sanguíneo restrito e apenas metade do meu cérebro, o que posso fazer com todo o meu potencial? E então outro [part of] me é como, ‘Eu trabalhei duro para chegar aqui. Arrisquei tudo para estar aqui e agora tenho que esperar? Você está me dizendo que tenho que esperar?

“Portanto, uma parte de mim está envolvida com o ego, e uma parte de mim está grata por ter tido a oportunidade e por estar disposto a [to fight], e o UFC sabe disso. Eu tenho sentimentos contraditórios, para encurtar a história.

Parte da montanha-russa emocional para Harrell foi a aceitação, bem como a reflexão. Harrell foi questionado se havia algum sinal ou qualquer tipo de exemplo de vida de seu passado que fizesse o diagnóstico de Moyamoya fazer algum sentido.

“É provavelmente por isso que meus professores me odiavam… não me odiavam, mas eu era um aluno muito difícil”, disse Harrell. No começo eu [thought], Acho que nunca tive nenhum desses sintomas, e então comecei a ter pequenos flashbacks. Então, durante esses flashbacks, estou pensando: ‘Isso é [why]?

“Tenho um flashback de mim correndo 40 jardas para o meu primeiro acampamento de futebol e corro, e então, bem no final, caio. Na minha cabeça, eu estou pensando [there’s] nada acontecendo. Mas um dos sintomas é [being] desequilibrado ou [you’re] não é capaz de se mover corretamente sempre que você precisa.

“Outra condição é não conseguir entender a linguagem e, por muito tempo, fui diagnosticado com dislexia. [I was diagnosed] quando criança, e não tenho certeza se era isso, ou se era cada vez mais não ser capaz de entender ou compreender totalmente o idioma, mas posso ter um pouco de ambos. Pode ser um super especial [case], então quem sabe? Há definitivamente um monte de coisas que eu gostaria [look back on] e dizer, ‘Isso faz um pouco de sentido.’

“Então, estou começando a juntar as peças do quebra-cabeça, mas definitivamente tenho casos em que me lembro de momentos difíceis, ou coisas difíceis, e confusão mental e fico tipo, ‘Oh, ok. Bem, estes são sintomas e eu os tive, só não percebi que eles [were] sintomas.’”

Desde que recebeu a notícia, Harrell diz que conversou com o também esperançoso do UFC Vince Murdock, cuja carreira foi adiada depois que a mesma doença o arranhou de uma luta agendada com Jordan Griffin no UFC on ESPN 3 em junho de 2019. A conversa ajudou a manter as esperanças de Harrell altas. , especialmente considerando que Murdock pôde continuar sua carreira menos de 17 meses depois, competindo tanto no UFC Série Contender e O ultimo lutador.

Enquanto ele escolhe ser grato por tudo o que tem em sua vida, Harrell não pode deixar de refletir sobre o quão longe ele chegou, tanto física quanto emocionalmente.

“Na minha vida em geral, sempre chegava a um ponto em que as coisas ficavam difíceis e eu superava as coisas difíceis, e então algo saía do meu controle, e não sei se era Deus, [or] Não sei se foi o diabo”, explicou Harrell. “Crescendo, era sempre, ‘OK, algo está atrás de mim.’ Cheguei a um ponto agora em que, para mim, ser grato foi tão forte em comparação com sentir pena de mim mesmo e deixar esses pensamentos passarem.

“Obviamente, tive muita sorte na minha vida e obviamente tem sido, não vou dizer difícil, mas tem sido a minha vida. Então tem sido perfeito [for me]mas não é a coisa mais fácil de se fazer — e a vida de ninguém é nada fácil — mas, para mim, a emoção que mais entendo, ou que mais me bate é só agradecer.

“Como homem, você não consegue expressar emoções suficientes e, à medida que cresce, experimenta mais emoções. Mas por enquanto [since the diagnosis]eu não fico com raiva [or] triste. Não, sempre foi muito grato, e não direi feliz, mas animado por ainda poder viver e [potentially] fazer um show, mesmo que haja tantas vezes na minha vida que eu não tenha tido a mesma mentalidade. Então é ser grato e depois comparar com onde eu estive na minha vida e apenas dizer, ‘Sim, estamos subindo e estamos chegando a um ponto em que devemos viver e merecemos fazer isso.

“Está chegando a um ponto agora em que está comparando minha mentalidade com onde eu estava – de estar tão triste e tão vitimizado, comparado a agora em que estou feliz por poder ver a diferença e ver o crescimento, porque você não consegue experimentar essa retrospectiva quando está tão, tão pra baixo. Há uma luz e, talvez, em algum momento da minha vida, eu teria aceitado que não era uma boa pessoa apenas por causa do que estava acontecendo. Mas cheguei a um ponto agora em que lidei com tanto que é: ‘Não sou uma pessoa má, mas uma boa pessoa [and] que isso aconteceu.’ Isso é só a vida, vai te testar e isso é legal, mas é entender que mesmo que você esteja sendo testado, isso não significa que você não é digno ou não é capaz de conseguir isso.

“Isso apenas permite que você saiba: ‘O quanto você realmente quer isso? Isso é algo que você realmente quer fazer’, em comparação com, ‘Isso é apenas um acaso?’ Se você vai conseguir isso, você tem que ganhar esse tipo de acordo, em comparação com, ‘Você não vai ser capaz de ter isso entregue a você.’”

Harrell espera que o UFC ajude em sua recuperação, embora ele não tenha 100% de certeza se esse será o caso, já que ainda há muito chão a percorrer antes que ele faça a cirurgia.

Sendo o competidor que é, uma das primeiras dúvidas de Harrell sobre sua recuperação foi se ele poderia ou não competir dentro do octógono – ou qualquer jaula de MMA novamente. Se o pior cenário se concretizar, Harrell aceitará e encontrará uma maneira de ser “útil” com a disposição de ajudar outras pessoas que estão lidando com a mesma doença.

Independentemente do que aconteça, Harrell encontrou um amadurecimento e uma apreciação pela vida que nem o dinheiro nem qualquer vitória na luta podem comprar.

“Acho que tenho um personagem que ajudará muitas pessoas a se expressarem um pouco mais, e acho que muitas pessoas não necessariamente precisam ser mais vulneráveis, mas precisam estar dispostas a ser vulneráveis ​​e as pessoas podem usar como uma ferramenta para manipular, ou para te machucar de certa forma se eles souberem de certas coisas, te frustrar, te irritar ou te deixar triste”, disse Harrell. “Mas é realmente apenas uma emoção que pode fazer isso, e isso é ser grato. Então, a menos que [future opponents are] vai ser como, ‘Cara, eu te amo tanto, mal posso esperar para lutar com você’, eu vou ser como, ‘OK, cara, o que você pensa, você acha que é melhor do que eu? Isso é bom. Vamos ver, mas você não tem o apoio que eu tenho.

“Tenho tantas pessoas que me apoiam e continua crescendo a cada dia. Não estou fazendo isso por mim, e disse isso desde o início. eu realmente não decidi [on] lutando, lutando me escolheu. Portanto, este é um esporte que me ama e estou chegando a um ponto agora em que posso compartilhar esses sentimentos em troca.