Grupo Apisul OFERECE EMPREGOS em SEIS estados

O Grupo Apisul, empresa que oferece a gestão completa e integrada de todas as etapas das operações de transportes, está contratando novas pessoas para compor a sua equipe. Dessa maneira, se você está em busca de uma recolocação no mercado, é válido consultar a lista de oportunidades abaixo:

Gerente de Marketing – Porto Alegre – RS – Marketing;

Técnico (a) de Seguros – Sinistros – Curitiba – PR – Administração Geral;

Consultor Comercial- Ramo Seguros – Chapecó – SC – Representação Comercial;

Consultor Comercial- Ramo Seguros – Curitiba – PR – Representação Comercial;

Operador de Monitoramento – Porto Alegre – RS – Monitoria;

Operador de Posto Avançado – Blumenau – SC – Rastreamento, Monitoramento;

Estagiário (a) Seguros – São Paulo – SP – Administração Geral;

Operador de Cadastro – Porto Alegre – RS – Transporte;

Operador de Posto Avançado – Goiânia – GO – Monitoramento;

Operador de Posto Avançado – Embu – SP – Monitoramento;

Operador de Posto Avançado – João Pessoa – PB;

Técnico em Seguros de Frotas – Porto Alegre – RS – Administração Geral;

Analista de Sinistros JR – Porto Alegre – RS – Logística.

Mais sobre o Grupo Apisul

Sobre o Grupo Apisul, podemos destacar que, no mercado desde 1985, o Grupo Apisul possui uma cadeia completa e integrada de soluções para o setor de transporte de cargas.

Além disso, presente em todo território nacional, com matriz em Porto Alegre, filiais comercias nas principais cidades e equipe de campo em todo o país, a Apisul oferece serviços customizados em seguros, gerenciamento de riscos, inteligência logística, regulação de sinistros e meios de pagamento.

Com mais de 1.000 colaboradores, a empresa preza pela entrega de um serviço de qualidade, responsabilidade e foco no desenvolvimento de novos produtos que proporcionam mais produtividade, segurança e redução de custos logísticos a todos os clientes.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas do Grupo Apisul já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!