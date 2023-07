Grupo Boticário abre 261 vagas de emprego pelo país

O Grupo Boticário, uma das maiores redes de cosméticos do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes cidades do país. Com uma forte presença no mercado de beleza e bem-estar, a empresa busca expandir sua equipe e oferecer oportunidades para profissionais de diversas áreas. Além disso, o grupo é reconhecido por seus benefícios atrativos e ambiente de trabalho colaborativo.

Grupo Boticário abre vagas de emprego pelo país

Uma das marcas registradas do Grupo Boticário é seu comprometimento com o bem-estar e satisfação dos colaboradores. A empresa oferece uma gama de benefícios que visam melhorar a qualidade de vida de seus funcionários, o que inclui:

Plano de saúde abrangente para funcionários e dependentes.







Programa de incentivo à prática de atividades físicas.







Descontos exclusivos em produtos do Grupo Boticário.







Oportunidades de desenvolvimento profissional e crescimento dentro da empresa.







Ambiente de trabalho inclusivo e diversificado.







Programas de reconhecimento e premiações.

Esses benefícios tornam o grupo um empregador de escolha para muitos profissionais em busca de uma carreira sólida e gratificante no setor de cosméticos. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Gerente de Vendas – São Paulo/SP







Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro/RJ







Esteticista – Belo Horizonte/MG







Consultor de Beleza – Porto Alegre/RS







Farmacêutico Responsável Técnico – Brasília/DF







Analista de Recursos Humanos – Curitiba/PR







Assistente Administrativo – Fortaleza/CE







Promotor de Vendas – Salvador/BA







Gerente de Qualidade – Goiânia/GO







Analista de Pesquisa e Desenvolvimento – Campinas/SP







Designer Gráfico – Belém/PA







Supervisor de Produção – Manaus/AM







Técnico em Cosmetologia – Florianópolis/SC







Analista Financeiro – Recife/PE

Essas são apenas algumas das vagas disponíveis. Para ver a lista completa e obter mais detalhes sobre cada posição, acesse as informações, a seguir.

Como se candidatar

As oportunidades de emprego oferecidas pelo Grupo Boticário podem ser encontradas no portal 123empregos, uma plataforma amplamente reconhecida por conectar candidatos a vagas de qualidade em diversas empresas no Brasil. Para se candidatar, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site e crie um perfil de candidato.







Procure por “Grupo Boticário” na barra de pesquisa e selecione a vaga de seu interesse.







Leia a descrição da vaga e os requisitos cuidadosamente.







Clique no botão “Candidatar-se agora” e preencha o formulário com suas informações pessoais e profissionais relevantes.







Anexe seu currículo atualizado e quaisquer outros documentos exigidos.

Aguarde o contato da empresa para dar continuidade ao processo seletivo.



Sobre o Grupo Boticário

Fundado em 1977, o Grupo Boticário é uma das principais empresas do setor de cosméticos do Brasil, sendo detentor das marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, e Vult. Com uma extensa rede de lojas em todo o país, a empresa também atua em mercados internacionais, levando seus produtos de alta qualidade e inovação para diversos países.

O grupo tem como missão promover a beleza e o bem-estar, oferecendo produtos e serviços que atendam às necessidades dos consumidores. Além disso, a empresa está comprometida com a sustentabilidade e responsabilidade social, desenvolvendo ações para promover o consumo consciente e a preservação do meio ambiente.

Com um ambiente de trabalho colaborativo e oportunidades de crescimento profissional, o Grupo Boticário se destaca como um empregador de referência no setor, atraindo talentos que compartilham dos valores e da paixão pela beleza e bem-estar.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.