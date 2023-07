Grupo Dádiva está EM BUSCA de novos funcionários!

Veja quais são os postos de trabalho ofertados e mais sobre a empresa!

O Grupo Dádiva, grupo empresarial multissetorial de 5 empresas atuantes nos nichos de saúde, negócios e educação, está na procura por novas pessoas para compor o seu quadro de funcionários. Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado, veja quais são os cargos abertos e mais detalhes:

Analista de atendimento E-commerce – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Assistente de Suporte de WhatsApp – Brasília – DF – Temporário;

Assistente de Suporte – Espanhol – Brasília – DF – Temporário;

Assistente E-commerce – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos | Atendimento – Afirmativo para Imigrantes – Brasília – DF;

Coordenador (a) de Customer Service do Dádiva Business School – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Gerente de E-commerce – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Operador (a) de cobrança – Brasília – DF – Pessoa jurídica: Entrar em contato com clientes para fazer cobranças de contas em aberto ou dívidas, negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções;

Vendedor (a) – Trabalho Remoto – Autônomo;

Web Designer (Especializado em Lançamentos) – Brasília – DF – Pessoa jurídica.

Mais sobre o Grupo Dádiva

Sobre o Grupo Dádiva, podemos ressaltar que trata-se de um grupo que começou atuando na área da saúde dos olhos. Assim, após um grande sucesso no Brasil, o projeto tomou uma projeção internacional e ajudou centenas de milhares de pessoas em mais de 60 países a melhorarem a visão através do método natural utilizado.

Além disso, sendo considerada uma das empresas de info-produtos brasileiras referência em vendas para o exterior como uma estratégia de crescimento de negócio. Com uma sede recém-inaugurada em Brasília e em franca expansão com diversas frentes de negócio, o grupo busca agora crescer sua operação que já conta com mais de 300 colaboradores.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



