Grupo Dass RECRUTA PROFISSIONAIS no Sul e Sudeste do país

O Grupo Dass, rede de lojas do segmento de varejo esportivo que tem a missão de ser a melhor e mais eficaz empresa do segmento, oferecendo produtos desejados pelos consumidores, está contratando novos funcionários. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos abertos:

Vendedor – Shopping BH Outlet – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Visual Merchandising – Shopping BH Outlet – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Promotor de Merchandising Com Foco em VM – Chapecó – SC – Representação Comercial;

Subgerente De Loja – Catarina Outlet – São Roque – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Performance – Conjunto Nacional Paulista – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Conjunto Nacional Paulista – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de loja – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa;

Assistente de Vendas / LOJA BARRA – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa;

Assistente de Vendas – Itupeva – Outlet Premium – Itupeva – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Grupo Dass

Dando mais detalhes sobre o Grupo Dass, é válido ressaltar que a rede desenvolve, há mais de 40 anos, soluções industriais e mercadológicas para marcas esportivas, segmento no qual é uma dos maiores grupos industriais da América Latina, oferecendo um padrão mundial de qualidade de serviço para seus clientes e consumidores.

Ao todo, são mais de 30 mil colaboradores em suas unidades, escritórios e lojas no Brasil e Argentina, atuando através da produção e comercialização das marcas próprias Fila e Umbro e no desenvolvimento de soluções industriais para os clientes de private label.

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

