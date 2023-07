Grupo Digna ABRE CARGOS no Nordeste do país

O Grupo Digna, um dos grupos que mais cresce no Nordeste, unido pelas empresas Plano Digna, Parque da Paz, Amo Flores Presentes, com mais de 15 anos de atuação atendendo e mais de 400 mil clientes, está contratando novos funcionários. Isto é, se você está em busca de um novo emprego, vale a pena consultar a lista de vagas:

Analista de Recrutamento & Seleção – Campina Grande – PB – Efetivo;

Assistente Contábil – Campina Grande – PB – Efetivo;

Auxiliar de Remoção – Campina Grande – PB – Efetivo;

Estagiário (a) de Segurança do Trabalho – Campina Grande – PB – Estágio;

Banco de Talentos – Campina Grande – PB – Banco de talentos;

Recepcionista Folguista – Campina Grande – PB – Efetivo;

Recepcionista | Remígio – PB – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Parque da Paz – Campina Grande – PB – Efetivo;

Vendedor (a) Porta a Porta – Campina Grande – PB – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Digna

Sobre o Grupo Digna, é válido frisar que, ao longo dos anos, tem investido em tecnologias e processos que os aproximem cada vez mais dos clientes, possibilitando que cumpra a sua missão: oferecer soluções que melhorem a qualidade de vida e que promovam a dignidade das pessoas.

Em 2021, recebeu o selo de Excelência e Qualidade pela ACEMBRA como um dos melhores cemitérios e crematórios em excelência e qualidade do Brasil.

Além disso, acredita que a excelência no atendimento é consequência de um time engajado e que acredita no propósito da organização, por esta razão, investe fortemente na construção de um ambiente inclusivo, aberto a novas ideias e com base na colaboração.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!