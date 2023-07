Grupo Iquine ABRE VAGAS no Nordeste; Saiba mais!

O Grupo Iquine, a maior indústria de tintas do Brasil com capital 100% nacional, está procurando novos funcionários nos estados de Pernambuco e Ceará. Isto é, se você está buscando uma recolocação no mercado, confira quais são os postos de trabalho e suas respectivas localidades:

Analista de Controladoria Pleno – Jaboatão dos Guararapes – PE -Efetivo;

Analista de Qualidade (SQMA – Segurança, Qualidade e Meio Ambiente) – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Auxiliar de Distribuição – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Banco de Talentos Iquine – Jaboatão dos Guararapes – PE – Banco de talentos;

Operador (a) de Empilhadeira – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo: Efetuar o recolhimento de pallet’s vazios na produção e destinar paras as áreas estabelecidas; Descarregar e armazenar os produtos;

Programa de Aprendiz – Hidracor (Ceará) – Maracanaú – CE – Aprendiz.

Mais sobre o Grupo Iquine

Contando mais sobre o Grupo Iquine, podemos destacar que o grupo é composto da união de grandes empresas – Iquine, Resiq, Hidracor, Hipercor e DAS – mas, antes de qualquer coisa, são empresas feitas por pessoas! Suas unidades Fabris estão localizadas, uma em Pernambuco e uma no Ceará, também tem pontos de venda e consultores espalhados por todo o Brasil.

Ao todo, são quase mil colaboradores. Dentro e fora da empresa, busca relações baseadas na ética e confiança. Tem foco em resultados, buscamos a melhoria contínua e acreditamos no potencial humano.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

