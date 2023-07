Grupo Luma OFERECE EMPREGOS em SP, MG, RJ e ES

O Grupo Luma, referência nacional e sinônimo de tradição em terceirização de serviços, oferecendo soluções de excelência em mão de obra, segurança patrimonial, serviço de transporte, construção e tecnologia para diversos setores, está com ótimas vagas disponíveis no Sudeste do país. Desse modo, caso esteja buscando um novo emprego, conheça a lista de cargos abertos:

Auxiliar de Mecânico em Máquinas e Equipamentos – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais / Limpeza – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais / Limpeza – Ourinhos – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Louveira – SP – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Nova Friburgo – RJ – Efetivo;

Oficial de Manutenção – Vitória – ES – Efetivo;

Vigilante – Pará de Minas – MG – Efetivo;

Vigilante – Sete Lagoas – MG – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Luma

Falando mais sobre o Grupo Luma, é válido frisar que empresa de ponta na prestação de serviços e locação de equipamentos, tendo como principal objetivo oferecer aos seus clientes e parceiros inovações tecnológicas.

Além disso, contribui para a otimização de tempos e na melhoria da gestão de seus negócios. Com simplicidade e eficiência, aplica modernas ferramentas de gestão em seus negócios, visando sempre promover a melhoria da qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes.

Atualmente, atua em todo território nacional atendendo empresas dos mais diversos setores e tamanhos.

Como efetivar a candidatura?



Bom, agora que as vagas do Grupo Luma já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

