Grupo MAG abre 15 vagas de emprego em todo o país

O Grupo MAG, uma das maiores empresas do setor financeiro no país, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do Brasil. Com um crescimento constante nos últimos anos, a companhia busca ampliar seu quadro de colaboradores e oferecer oportunidades para profissionais talentosos que desejam fazer parte de uma equipe comprometida com a inovação e o desenvolvimento.

Grupo MAG abre vagas de emprego pelo país

Além de atuar em um mercado dinâmico e em constante expansão, os colaboradores do grupo desfrutam de uma série de benefícios que tornam a experiência de trabalhar na empresa ainda mais vantajosa. Entre os principais benefícios oferecidos estão:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e dependentes;







Programas de incentivo à capacitação e desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho colaborativo e inovador;







Possibilidade de crescimento interno e plano de carreira estruturado;







Flexibilidade de horários em algumas áreas;







Acesso a plataformas de bem-estar físico e mental;







Remuneração competitiva no mercado;







Oportunidade de trabalhar com tecnologias de ponta;







Parcerias com instituições de ensino e descontos em cursos;







Incentivo ao trabalho remoto e modelos de trabalho híbrido;







Cultura inclusiva e diversificada;







Programas de reconhecimento e bonificações;







Licença maternidade e paternidade estendida;







Ambiente corporativo sustentável.

Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis no Grupo MAG:

Analista de Marketing Digital;







Desenvolvedor(a) Mobile (iOS/Android);







Engenheiro(a) de Software;







Analista de Recursos Humanos;







Gerente de Contas Corporativas;







Especialista em Segurança da Informação;







Analista Financeiro;







Designer UX/UI;







Analista de Customer Success;







Consultor(a) de Investimentos;







Analista Contábil;







Coordenador(a) de Projetos;







Estagiário(a) de Marketing;







Analista de Compliance.

Como se candidatar

Para obter informações detalhadas sobre cada uma das vagas, requisitos específicos e benefícios associados, os interessados devem acessar as informações, a seguir.

Acesse o site 123empregos e siga as orientações do portal para computar sua inscrição no processo de seleção da empresa;

Sobre o Grupo MAG

O Grupo MAG é uma empresa líder no segmento financeiro, com atuação diversificada que inclui soluções em investimentos, seguros, previdência, consórcios e meios de pagamento. Fundada há mais de três décadas, a companhia possui uma trajetória sólida e é reconhecida pela sua atuação inovadora e comprometida com a satisfação dos clientes.



Com uma equipe de profissionais altamente capacitados, o grupo valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, investindo em programas de treinamento e capacitação constantes. A cultura da empresa é pautada na transparência, ética, respeito e na busca contínua por soluções que atendam às necessidades de seus clientes.

A abertura de novas vagas de emprego reforça o compromisso com o crescimento sustentável e a excelência em seus serviços, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades para que talentos de diferentes áreas possam contribuir para o sucesso da empresa.

