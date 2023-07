Grupo Malwee OFERECE EMPREGOS no Sul do país

O Grupo Malwee, empresa de moda com mais de 53 anos de história que é movida por relações duradouras com as pessoas, o negócio e o planeta, está com ótimas vagas disponíveis no mercado. Dessa forma, antes de dar mais detalhes, confira quais são os cargos em aberto:

Coordenador (a) de Engenharia – Modelagem – Jaraguá do Sul – SC – Engenharia Têxtil;

Auxiliar de Produção – Cargos Operacionais – Jaraguá do Sul – SC – Produção;

Coordenador (a) de Estilo – Infantil e Teen – Jaraguá do Sul – SC – Moda;

Assistente Administrativo Comercial – Jaraguá do Sul – SC – Atendimento;

Vendedor (a) – Jaraguá do Sul – SC – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) de Controle de Qualidade – Jaraguá do Sul – SC – Controle de Qualidade;

Designer (Edição De Imagens) – Jaraguá do Sul – SC – Marketing;

Assistente de Produção Executiva – Jaraguá do Sul – SC – Produção;

Analista de Produção Executiva – Jaraguá do Sul – SC – Marketing;

Assistente de Fotografia – Jaraguá do Sul – SC – Fotografia;

Fotógrafo (a) – Jaraguá do Sul – SC – Marketing;

Analista de Key Account – São Paulo – SP – Atendimento.

Arquiteto de Sistemas Sênior – Jaraguá do Sul – SC – Arquitetura de Soluções.

Mais sobre o Grupo Malwee

Sobre o Grupo Malwee, é interessante frisar que a empresa faz moda sustentável que acompanha a vida, que cria memórias e atravessa gerações. São essas relações duradouras que definem o Grupo Malwee, que reforçam o compromisso em fazer a diferença no mundo da moda e na vida das pessoas.

Além disso, está sempre em busca de soluções estratégicas e com um olhar para os consumidores, o digital e o futuro. Conecta a marca no mundo digital e é presença em mais de 90% dos municípios brasileiros com marcas que vestem toda a família: Malwee, Enfim, Malwee Kids, Carinhoso, Basicamente e Basico.com.

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas do Grupo Malwee já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!