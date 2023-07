Grupo Southrock CONTRATA em DIVERSOS LOCAIS

O Grupo Southrock, rede de empresas desenvolvedora de marcas de alimentos no Brasil, está com ótimas vagas de emprego disponíveis em solo brasileiro. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, confira quais são os cargos ofertados:

Atendente Barista – Zona Sul – São Paulo – SP – Lanchonete;

Coordenador de Plantão – Zona Sul – São Paulo – SP – Cafeteria;

Atendente Barista – Shopping Palladium – Curitiba – PR – Cafeteria;

Técnico de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Coordenador de Plantão – Fortaleza – CE – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente Barista – Curitiba – PR – Efetivo;

Oficial de Manutenção – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Atendente Barista – Região Central – São Paulo – SP – Lanchonete;

Atendente de Cafeteria (BH Shopping) – Belo Horizonte – MG;

Analista Contábil PL – São Paulo – SP – Administração Geral;

Atendente Barista – Porto Belo – SC – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente Barista – Porto Alegre – RS – Cafeteria;

Atendente Barista – Florianópolis – SC – Lanchonete;

Analista Fiscal SR – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre o Grupo Southrock

Sobre o Grupo Southrock, podemos destacar que trata-se de uma rede de empresas que teve o início da sua história em 2015, quando percebeu que poderia usar o conhecimento em operar marcas internacionais e nacionais para construir algo novo no mercado brasileiro de food Service. Atualmente, opera as marcas Starbucks, TGI Fridays, Subway e Brazil Airports Restaurantes no Brasil.

Além disso, seu desafio é expandir ainda mais nossa operação pelas regiões e cidades brasileiras, servindo mais pessoas e comunidades, bem como aprimorando a experiência do seu time e dos clientes que visitam as lojas e restaurantes todos os dias. Afinal, juntos, busca conectar e impactar positivamente a sociedade para construir algo que faz a diferença.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!