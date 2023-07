Guardiola manda alerta: Haaland está muito melhor que na temporada passada

Erling Haaland simplesmente não se cansa de marcar gols.

O norueguês voltou das férias com a mesma ganância de antes. do Manchester City atacante fez uma aparição contra Yokohama Marinose marcou dois gols em seu primeiro jogo pelo clube desde o Final da Liga dos Campeões.

O antigo Molde, Salzburg and Borussia Dortmund homem precisou de apenas dois toques para marcar. Além disso, ele entrou no intervalo e em sete minutos já havia balançado a rede, para A alegria de Pep Guardiola.

“Comparado com esta época do ano passado? Ele está muito mais em forma do que quando chegou. Ele parece bem, mas ainda está longe do seu melhor, como todos os outros”, disse o técnico do City.

Haaland já marcou mais gols (2) do que nos três primeiros jogos da última pré-temporada (1).

Guardiola satisfeito

“O mais importante para ele é marcar gols porque nos últimos jogos da temporada passada ele não conseguiu marcar”, disse Pep,

Isso remonta ao fato de o norueguês ter marcado apenas um gol em sua últimos oito jogos.

Mesmo assim, terminou a temporada com 52 gols em todas as competições36 na Premier League, um recorde da liga.

“O importante é o ritmo e os princípios nos quais estamos trabalhando. Nós o conhecemos e em algumas semanas estaremos em melhores condições”, insistiu Guardiola.