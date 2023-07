Guia Atualizado: Como Obter Internet Gratuita?

De fato, é possível ter acesso à internet gratuitamente. Atualmente, diversas operadoras oferecem conexões Wi-Fi gratuitas para seus clientes em inúmeros pontos espalhados pelo Brasil. Essas redes são uma excelente alternativa para quem está em movimento e precisa de conexão de qualidade sem pagar nada por isso. Dia após dia, cada vez mais pessoas buscam maneiras de acessar a internet gratuita. Afinal, a conectividade é um recurso indispensável em nosso cotidiano. Então, como podemos obter acesso à internet de maneira segura e gratuita? Aqui estão maneiras eficazes que você pode considerar.

Como Ter Acesso à Internet 5G Gratuita?

A internet 5G gratuita está mais acessível do que você imagina. Uma das formas de ter acesso a esse tipo de conexão é procurando por redes com sinal de Wi-Fi aberto. Alguns locais públicos costumam disponibilizar Wi-Fi gratuito, como restaurantes, bares, aeroportos, entre outros. As operadoras também oferecem internet 5G gratuitamente em alguns de seus planos.

Redes Wi-Fi Abertas

Conectando-se a redes abertas

O acesso à internet gratuita é muitas vezes possível através de redes Wi-Fi abertas disponibilizadas por vários locais como cafés, bibliotecas, restaurantes e aeroportos. Para se conectar, você normalmente precisará encontrar a rede e inserir uma senha, se necessário.

Salvando suas credenciais

As senhas para essas redes geralmente são facilmente acessíveis, e você pode optar por salvar suas credenciais para acesso futuro. No entanto, lembre-se de que as redes Wi-Fi abertas podem não ser tão rápidas quanto as redes privadas devido ao número de usuários conectados.

Roteamento de Internet de Outros Celulares

Compartilhando a conexão de dados móveis

Outra maneira de acessar a internet gratuita é através do roteamento de internet de outros celulares. Se você estiver com um amigo e sua internet acabar, ele pode compartilhar a conexão de dados móveis com você.

Como habilitar o roteamento

Para habilitar o roteamento, você precisará acessar as configurações do seu dispositivo. Em dispositivos iOS, por exemplo, você pode ir em “Ajustes” e ativar “Acesso pessoal”.



Hotspots das Operadoras de Telefonia

Aproveitando os hotspots gratuitos

Muitas operadoras de telefonia móvel oferecem hotspots gratuitos em várias localidades. Para acessar estas redes, você precisará das suas credenciais de login da operadora.

Encontrando hotspots próximos

Os sites oficiais das operadoras de telefonia costumam fornecer mapas para você encontrar os hotspots mais próximos.

Aplicativos de Pesquisa de Redes Gratuitas

Usando aplicativos para encontrar redes gratuitas

Outra maneira de obter acesso à internet gratuita é através de aplicativos que pesquisam por redes gratuitas e senhas de Wi-Fi públicas. Entre os mais populares estão o Instabridge, Mandic MagiC, WiFi Finder, WiFi Map e WeFi.

Como utilizar os aplicativos

Após instalar o aplicativo em seu dispositivo, você pode começar a usá-lo para encontrar redes gratuitas e senhas.

Cuidados ao Usar Redes Wi-Fi Abertas

Ao se conectar a redes Wi-Fi abertas, é importante ter em mente que essas redes podem ser vulneráveis a ataques de hackers. Portanto, evite realizar operações que exigem informações pessoais, como logins e senhas.

A Vivo Oferece 1GB por Apenas R$ 2,99

A Vivo disponibiliza um pacote de 11GB de internet por um valor bastante acessível, R$ 2,99. Para contratar esse plano, você precisa enviar um SMS com a palavra “SOCIAL” para o número 1515 ou acessar o site da vivo

Alternativas à Internet Gratuita

Embora a internet gratuita seja uma opção conveniente, pode ser mais seguro e confiável optar por um Plano Controle. Com um custo baixo e renovação automática, você pode minimizar a chance de ficar sem internet quando estiver fora.

O Que é VPN Gratuita?

A VPN (Virtual Private Network ou Rede Privada Virtual) é uma tecnologia que criptografa seu tráfego de internet em redes públicas não seguras para proteger sua identidade online. Ou seja, é uma forma de garantir que seus dados estejam seguros mesmo quando você está conectado a uma rede Wi-Fi pública.

Vale a Pena Usar VPN no Celular?

A VPN pode ser uma excelente ferramenta de segurança para o seu celular. No entanto, é importante lembrar que a segurança da VPN depende de suas políticas de uso e armazenamento de dados. Afinal, a VPN direciona seus dados para seus servidores, e esses servidores se conectam à internet em seu nome. Se eles guardarem registros de dados, é importante saber o que é feito com seus dados.

As Vantagens de Instalar VPN no Celular

A VPN oferece diversas vantagens para os usuários. A principal delas é a privacidade. Como mencionado anteriormente, o objetivo da VPN é estabelecer uma conexão segura com a internet. Com isso, seu IP e seus dados ficam protegidos, pois há uma “barreira” entre eles. Além disso, a VPN é muito utilizada por pessoas que precisam ou querem acessar sites com restrição para regiões. Por exemplo, é possível utilizar uma conexão de outro país para ter acesso a um catálogo diferenciado de um serviço de streaming.

Quando Usar a VPN?

Não é necessário deixar a VPN habilitada o tempo todo. Contudo, é importante ativar a VPN sempre que você for utilizar uma rede Wi-Fi não segura ou quando for acessar sites bloqueados ou censurados. Além disso, é interessante ativar a VPN sempre que você for realizar uma transação online, como a compra de um produto ou serviço.