guia para arrumar a cama

Quem não adora a sensação de entrar em um quarto de hotel e se deparar com uma cama impecavelmente arrumada e convidativa? A boa notícia é que você pode trazer todo esse luxo e conforto para o seu próprio quarto, transformando-o em uma verdadeira suíte de hotel. Neste artigo, compartilharemos dicas e técnicas para arrumar o seu leito como nos hotéis, proporcionando um toque de elegância e bem-estar ao seu refúgio particular.

Benefícios de ter uma cama arrumada como nos hotéis

Antes de mergulharmos nas técnicas de arrumação, é importante compreender os benefícios de ter o seu leito arrumado e cuidado, assim como nas suítes de hotel:

Conforto e Relaxamento

Uma cama arrumada com lençóis limpos e bem esticados proporciona um ambiente de conforto e aconchego, convidando você a relaxar e descansar após um longo dia.

Estética e Sofisticação

Arrumar o leito com cuidado acrescenta uma dose de sofisticação ao seu quarto, tornando-o mais agradável e convidativo aos olhos.

Organização e Harmonia

Um leito bem-cuidado contribui para a organização do ambiente, transmitindo uma sensação de harmonia e ordem no quarto.

Qualidade do Sono

Um leito arrumado e confortável pode melhorar a qualidade do seu sono, promovendo uma sensação de bem-estar e descanso.

Saúde e Higiene



Você também pode gostar:

Um leito bem-arrumado é mais fácil de manter limpo e livre de ácaros e alérgenos, proporcionando um ambiente mais saudável para o descanso.

Como arrumar a cama como se estivesse numa luxuosa suíte de hotel?

Agora que sabemos os benefícios de ter um leito arrumado como nos hotéis, aprenderemos como alcançar esse nível de excelência na arrumação.

Escolhendo os lençóis e roupas de cama adequados

Primeiramente, para arrumar o seu leito como nos hotéis é escolher os lençóis e roupas de cama adequados. Ou seja, opte por lençóis de qualidade, feitos de tecidos macios e confortáveis, como algodão egípcio ou percal de alta contagem de fios.

Certifique-se de que os lençóis tenham um tamanho adequado para o seu colchão, garantindo que eles se ajustem perfeitamente e não fiquem soltos.

Além dos lençóis, invista em edredons ou colchas elegantes que combinem com a decoração do quarto. Escolha cores neutras ou tons que harmonizem com a paleta de cores do ambiente, conferindo uma sensação de serenidade e elegância.

Técnica de leito feito

Uma das técnicas mais utilizadas nos hotéis é o famoso “leito feito”. Para alcançar esse visual impecável, siga os seguintes passos:

Estique bem os lençóis: comece alisando os lençóis de cima e de baixo, certificando-se de que eles estejam bem esticados e sem rugas;

comece alisando os lençóis de cima e de baixo, certificando-se de que eles estejam bem esticados e sem rugas; Dobre a ponta do lençol de cima: dobre a parte de cima do lençol por cima do edredom ou colcha, deixando uma borda de cerca de 15 cm;

dobre a parte de cima do lençol por cima do edredom ou colcha, deixando uma borda de cerca de 15 cm; Dobre a ponta do lençol de baixo: dobre a parte de baixo do lençol sobre o edredom ou colcha, de forma que fique alinhada com a dobra do lençol de cima;

dobre a parte de baixo do lençol sobre o edredom ou colcha, de forma que fique alinhada com a dobra do lençol de cima; Arrume os travesseiros: coloque os travesseiros na cama, organizando-os de forma simétrica. Se tiver almofadas decorativas, coloque-as na frente dos travesseiros;

coloque os travesseiros na cama, organizando-os de forma simétrica. Se tiver almofadas decorativas, coloque-as na frente dos travesseiros; Dobre a colcha ou edredom: dobre a colcha ou edredom sobre os travesseiros, deixando uma borda de cerca de 20 cm na parte de cima da cama;

dobre a colcha ou edredom sobre os travesseiros, deixando uma borda de cerca de 20 cm na parte de cima da cama; Finalize com a manta: se desejar, coloque uma manta dobrada sobre a colcha ou edredom para adicionar um toque de elegância e conforto.

Fique atento aos detalhes

Nos hotéis, os detalhes fazem toda a diferença na arrumação do leito. Portanto, preste atenção aos seguintes detalhes para alcançar o nível de luxo digno de uma suíte de hotel:

Lençóis bem passados: Certifique-se de que os lençóis estejam bem passados e livres de amassados.

Travesseiros alinhados: Alinhe os travesseiros e almofadas de forma simétrica, criando uma sensação de ordem e harmonia.

Manta com dobra perfeita: Se optar por utilizar uma manta, dobre-a de forma simétrica e alinhe-a com o restante do leito.

Acessórios decorativos: Adicione alguns acessórios decorativos, como almofadas decorativas ou um jogo de almofadas combinando com a colcha, ou edredom, para dar um toque final de elegância.

Por fim, seguindo essas dicas e técnicas, você pode transformar o seu quarto em uma luxuosa suíte de hotel, com o seu leito impecavelmente arrumado e convidativo. Dessa forma, desfrute dos benefícios de ter um ambiente sofisticado e relaxante em casa, proporcionando noites de sono tranquilas e um refúgio de conforto e bem-estar.

Com um pouco de dedicação e atenção aos detalhes, o seu leito será o destaque do quarto, convidando você a desfrutar de momentos de descanso e renovação todas as noites.

Sinta-se como se estivesse em um hotel cinco estrelas sem sair do conforto do seu lar, e desfrute de toda a elegância e bem-estar que um leito arrumado pode proporcionar.