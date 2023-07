GUIA PRÁTICO para EMITIR 2ª via ENEL pelo CPF: Novo método 2023

Saber emitir 2ª via Enel pelo CPF e número do cliente é essencial para acessar as possíveis faturas em aberto e assim garantir a organização das finanças da família. Afinal, às vezes podemos nos esquecer de pagar uma conta, e a segunda via se faz necessária para colocar tudo em ordem.

Por isso, neste texto nós apresentamos um passo a passo completo do que precisa ser feito para conseguir acessar a sua fatura. Confira e tire as suas dúvidas!

Passo a passo para emitir 2ª via Enel pelo CPF

Com o avanço da tecnologia, é muito mais fácil acessar uma série de informações pela internet, ao mesmo tempo em que podemos emitir contas, faturas, e muito mais, sem ter que sair de casa.

No caso da 2ª via Enel pelo CPF e número do cliente, o passo a passo é super simples. Dê só uma olhada:

Primeiramente, acesse o site oficial da Enel, clicando neste link; Em seguida, você deverá aceitar ou rejeitar os cookies da página, clicando em “Aceitar tudo” ou “Rejeitar tudo”, no inferior da tela; Feito isso, selecione o estado que você mora e que recebe o serviço da Enel. Há três opções: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará; Escolhido o estado, clique em “Para você”, que aparece no canto superior esquerdo da tela; Em seguida, clique em “Segunda Via Conta”; Depois, preencha o número do cliente e o CPF; Clique em “Sou humano”; Clique em próximo; Emita a segunda via da sua conta e baixe-a em PDF no seu dispositivo.

Lembrando que muito embora as pessoas tentam emitir a 2ª via Enel pelo CPF, sem a necessidade de preencher o número do cliente, a verdade é que isso não é possível. Além do CPF, esse número do cliente sempre deverá ser preenchido. Afinal de contas, uma pessoa pode ter mais de uma conta Enel, o que dificultaria na hora de emitir a 2ª via apenas com o número do CPF, concorda?

Além disso, é importante ter em mente que cada estado pode contar com um sistema um pouco diferente. Enquanto que no Rio de Janeiro apenas o número do cliente e o CPF sejam suficientes para gerar a segunda vida, em São Paulo é necessário fazer login no sistema. Isto é, em alguns estados o acesso pode ser mais ágil, em outros nem tanto.

Outras funcionalidades no site

Além de haver a possibilidade de você acessar a 2ª via Enel pelo CPF no site, também é possível ter acesso a outras funcionalidades interessantes, como:

Débitos e código de barras;

Falta de Energia;

Religação;

Nova Ligação;

Locais de pagamento;

Agência virtual – Outros serviços.

Dessa maneira, é possível acompanhar de perto o seu consumo, solicitar religação quando necessário e garantir que tudo esteja funcionando adequadamente no dia a dia. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Enel e esclarecer algo que talvez não tenha sido solucionado pela agência virtual.