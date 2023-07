GUIA PRÁTICO para você receber R$ 1.000 NO CAIXA TEM seguindo este passo a passo

O Caixa Tem, um aplicativo amplamente conhecido pelos brasileiros, especialmente por aqueles que recebem benefícios sociais do governo federal, está liberando um saque especial de R$ 1.000 para os cidadãos que atenderem aos requisitos estabelecidos pelo governo. Saiba mais informações sobre essa possibilidade de saque para as famílias brasileiras.

Saque de R$ 1.000 no Caixa Tem: um guia passo a passo para solicitar o benefício

O saque de R$ 1.000 está relacionado ao programa Bolsa Família, que é pago mensalmente aos beneficiários. Desse modo, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas pode ser superior, devido a adições e a uma regra do programa que estabelece que cada membro da família deve receber pelo menos R$ 142. Portanto, famílias com mais de 8 pessoas podem receber um valor próximo a R$ 1.000.

Sobre a elegibilidade do programa

Para ser elegível ao saque de R$ 1.000, a pessoa precisa cumprir os requisitos e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). Para isso, é necessário que um representante familiar compareça pessoalmente a um posto do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) em sua cidade ou faça o download do aplicativo do CadÚnico para realizar o pré-cadastro.

Documentos necessários

Durante o processo de inscrição, é fundamental apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

Título de Eleitor;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Comprovante de residência atualizado;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – caso os beneficiários sejam indígenas;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).



Datas de pagamento do saque

Em julho, os pagamentos referentes ao saque de R$ 1.000 serão iniciados na terça-feira, dia 18. Dessa forma, algumas pessoas terão a possibilidade de receber o dinheiro de forma antecipada, devido à permissão da Caixa para movimentação adiantada daqueles cujo pagamento está programado para segunda-feira. Portanto, neste mês, serão beneficiados aqueles com o final do Número de Inscrição Social (NIS) sendo 5 ou 0.

Confira a seguir o cronograma de pagamentos para o mês de julho:

NIS com final 1: pagamento oficialmente previsto para o dia 18 de julho;

NIS com final 2: pagamento oficialmente previsto para o dia 19 de julho;

NIS com final 3: pagamento oficialmente previsto para o dia 20 de julho;

NIS com final 4: pagamento oficialmente previsto para o dia 21 de julho;

NIS com final 5: pagamento antecipado para o dia 22 de julho (originalmente programado para o dia 24 de julho, um sábado);

NIS com final 6: pagamento oficialmente previsto para o dia 25 de julho;

NIS com final 7: pagamento oficialmente previsto para o dia 26 de julho;

NIS com final 8: pagamento oficialmente previsto para o dia 27 de julho;

NIS com final 9: pagamento oficialmente previsto para o dia 28 de julho;

NIS com final 0: pagamento antecipado para o dia 29 de julho (originalmente programado para o dia 31 de julho, um sábado).

Fique atento a essas datas para garantir o recebimento do pagamento de acordo com o seu Número de Inscrição Social (NIS).

Uma oportunidade para o cidadão

Aproveite essa oportunidade de saque no Caixa Tem e garanta os benefícios do programa Bolsa Família. Contudo, lembre-se de seguir os requisitos e providenciar a documentação necessária para realizar o pré-cadastro. Além disso, fique atento às datas de pagamento, conforme divulgação oficial.

Desse modo, atualizar regularmente o Cadastro Único é de extrema importância para aqueles que desejam receber o benefício do Bolsa Família. Já que manter as informações atualizadas garante que as famílias estejam elegíveis e possam acessar os recursos necessários para seu sustento e bem-estar.

Isto posto, a atualização do Cadastro Único possibilita ao governo identificar com precisão as necessidades e demandas de cada família, direcionando os programas sociais de forma mais eficaz e justa. Uma vez que os programas sociais são de suma importância para o cidadão de baixa renda.