GUIA PRÁTICO para você tirar nota 1.000 na redação do ENEM 2023

O ENEM 2023 está se aproximando e, com ele, o desejo de muitos estudantes de alcançar a tão sonhada nota mil na redação. Mas como se preparar de maneira eficaz para esse desafio? Neste artigo, vamos explorar algumas regras de ouro para uma redação nota mil no ENEM.

Por que a Redação do ENEM é tão Importante?

A redação do ENEM tem um peso significativo na nota final do candidato. Em alguns processos seletivos, como o Sisu e o ProUni, a nota da redação pode ser um critério de desempate. Portanto, se dois candidatos tiverem a mesma quantidade de pontos, aquele com a nota maior na redação terá prioridade.

O ENEM exige que o estudante escreva uma redação no formato dissertativo-argumentativo. Nesse estilo, o autor deve apresentar argumentos para defender um ponto de vista. O aluno deve aprofundar o assunto com uma argumentação condizente e respeitar o formato de prosa, organizando as ideias de forma objetiva e direta.

Dominando as Competências Avaliadas

O ENEM avalia cinco competências na redação, cada uma valendo de 0 a 200 pontos. São elas:

Uso formal da língua portuguesa: Evite gírias ou abreviações informais. Compreensão do tema da redação: Demonstre que entendeu a proposta e aplique conceitos de diferentes áreas para desenvolver o tema. Organização de ideias: Selecione, relacione e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista de forma clara. Uso de elementos para “costurar” as ideias: Siga um raciocínio linear, utilizando elementos linguísticos que conectem os argumentos. Proposta de solução: Conclua o texto apresentando uma solução para o assunto discutido, sempre respeitando os direitos humanos.

Aprendendo com Exemplos de Redações Nota Mil e praticando

Analisar redações nota mil de edições anteriores do exame pode ser muito útil para entender a estrutura esperada do texto. Estude as estratégias usadas, os conectivos, a organização das ideias e a forma como o texto é concluído.

Depois de entender o modelo da redação, é hora de praticar. Produza ao menos uma redação por semana, pegando temas de edições anteriores do exame como base. Fique de olho no relógio e tente reduzir o tempo necessário para escrever cada texto.

Peça para alguém ajudá-lo a revisar o texto. Um professor seria o ideal, mas um amigo que também esteja se preparando para o exame pode ser útil. A pessoa que revisar o texto pode identificar erros e pontos fracos, direcionando o aluno para a correção deles.

Um fator que faz a diferença em qualquer redação nota mil é o repertório sociocultural do autor. Citar um filme, um livro ou uma música relacionados ao tema proposto ou à argumentação vai enriquecer o debate e mostrar a relevância do tema.



Cronograma do Enem 2023

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia (5 de novembro): 19h

Término das provas no 2º dia (12 de novembro): 18h30.

Agora que você sabe o que é necessário para alcançar a nota mil na redação do ENEM 2023, é hora de começar a se preparar. Lembre-se de que a prática constante é a chave para o sucesso. Boa sorte!