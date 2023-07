Há rumores de que o CEO da Disney, Bob Iger, está se preparando para vender a empresa para a Apple.

EUn o que já é considerado um movimento durante um timing muito ruim, Bloomberg relatórios, há especulações de que CEO da Disney, Bob Iger está considerando seriamente a venda da empresa. Nos últimos anos, a Disney se tornou um gigante completo ao monopolizar um mandril gigante das empresas da indústria do entretenimento. Na última década, eles conseguiram comprar 20th Century Fox, Pixar, Marvel e Lucasfilm. Todas essas compras ocorreram quando Bob Iger era o CEO da empresa. Mas alguns anos atrás, ele deixou seu cargo e deixou Bob Chapek em seu lugar. Chapek levou dois anos para obter os resultados mais decepcionantes da história recente da Disney, seu conteúdo de repente não era tão empolgante e visto como era sob Bob Iger.

Iger decidiu retornar ao seu cargo para ver se conseguia salvar o que estava sendo perdido rapidamente, mas parece que não conseguiu concluir o trabalho. Essa é a razão pela qual Bob Iger provavelmente está flertando com a ideia de vender a Disney pelo lance mais alto. Entre os principais concorrentes, rumores de estar na corrida para comprar Disney, temos a empresa Apple. Iger voltou para possivelmente fazer todos os acionistas da Disney apostarem em uma venda potencial e tentar sair da questão principal em meio à recente greves de escritores e atores. Essa deve ser uma maneira fácil de lavar as mãos e nem mesmo resolver o problema em questão. Iger criticou recentemente esta greve enquanto fazia $ 27 milhões ano passado sozinho.

Perdas da Disney em 2023

De acordo com relatórios recentes, espera-se que a Disney, como empresa, registre um $ 800 milhões perda após o terceiro trimestre de 2023, que terminou recentemente. Ninguém jamais imaginou que a Disney seria vendida para uma empresa diferente, mas os últimos tempos e as falhas de streaming no Disney + estão empurrando a empresa para esse caminho. Insiders de diferentes meios de comunicação confirmaram que também estão ouvindo esse boato. Ainda não foi confirmado que é verdade, mas algo definitivamente está acontecendo se mais de um insider continuar ouvindo o mesmo boato. Como dissemos antes, este é um momento ruim de Disney em meio ao escritores/atores greve acontecendo agora.