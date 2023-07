Hacker Rui Pinto recebe 377 acusações, algumas ligadas a alegações de estupro de Ronaldo

Tele hacker que conseguiu coletar informações de Cristiano RonaldoO advogado do cantor sobre alegações de estupro foi acusado de 377 crimes diferentes.

Procuradores portugueses tomaram medidas contra Rui Pinto depois de acessar os sistemas de informática de times de futebol, jornalistas e juízes e magistrados, inclusive um advogado de ronaldo de quem obteve informações sobre uma denúncia de estupro contra o jogador.

A acusação, proferida a 4 de julho e agora tornada pública pelos meios de comunicação locais, refere que 202 dos crimes são por acesso ilícito qualificado, 134 por violação de correspondência, 23 por violação agravada de correspondência e 18 por danos informáticos.

A promotoria alega que Pinto acessou ilegalmente o e-mail de um advogado para ronaldo e deu à revista alemã Der Spiegel informações sobre uma denúncia de estupro contra o jogador feita por uma modelo.

Ronaldo é uma das mais de 100 pessoas chamadas para depor pelos promotores no caso.

Ronaldo não é a única vítima de Pinto

Pintomentor do escândalo Football Leaks e considerado hacker por alguns e denunciante por outros, também acessou benfica e-mails que ele mais tarde entregou a fcportodiretor de comunicação, Francisco J. Marques, já condenado em outro julgamento por divulgar os e-mails.

Ele também acessou e-mails de pássaro do rio, Leixões, Moreirense, Vitória de Guimarãesa Liga de Clubes, juízes e procuradores, a Rede Nacional de Segurança Interna, a Autoridade Tributária, jornalistas do grupo de comunicação Cofina e a Igreja Universal do Reino de Deus.

Pinto já foi julgado em outro julgamento no caso Football Leaks, onde é acusado de 90 crimes informáticos e extorsão, e cuja sentença será conhecida a 13 de julho.