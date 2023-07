Hamilton joga a toalha: não me importo com a posição deste ano

Dapesar de ser o quarto melhor pódio e de ter somado pontos em todas as corridas desta temporada, Lewis hamilton jogou a toalha na campanha.

O britânico quer um carro vencedor e nesta temporada, por enquanto, parece estar longe de poder lutar Max Verstappen para o Campeonato Mundial. Portanto, o Mercedes piloto já está focando na próxima temporada.

“Realmente não me importo com a posição em que termino este ano. Estou apenas focado em tentar dar as melhores informações de desenvolvimento para a equipe, trabalhando com os caras para garantir que dirigimos o carro da maneira certa e quando começamos a primeira corrida ou o primeiro teste no ano que vem, começamos a correr”, disse ele ao Canal 4.

“Não temos saltos, temos a força aerodinâmica traseira de que precisamos e o carro é eficiente e podemos acompanhar todo mundo, esse é o meu sonho, então estou olhando mais adiante na estrada”.

É assim que Hamilton define 2022 para a Mercedes

Os alemães começaram com o desenho errado do carro, com pontões muito estreitos, mas no final acabaram empurrando a Ferrari para as cordas no Campeonato Mundial de Construtores.

“O ano passado foi muito, muito, muito difícil”, afirmou. “Não consigo nem colocar em palavras o quão difícil foi para a equipe. O carro estava simplesmente… não posso dizer mais nada e, obviamente, o trabalho que fizemos em termos de final de ano.

“Obviamente, fizemos uma boa corrida [in Sao Paulo] mas então para começar este ano, novamente, meio que com o pé atrás.

“Definitivamente foi um ano muito mais positivo para nós, acho que fizemos progressos maiores. Tivemos alguns bons resultados no pódio, é mais difícil prever para onde estamos indo com as etapas que estamos está começando a tomar.”