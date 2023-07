Hamilton se acostuma a perder enquanto sofre sua pior sequência na F1

Tele última vez Lewis hamilton ganhou um Fórmula 1 corrida foi em 2021, quando o heptacampeão mundial de F1 venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita.

A partir daí, não conseguiu mais um único triunfo e já soma 32 corridas consecutivas sem vencer.

Lewis Hamilton mostra suas habilidades no basquete com celebridades convidadas antes do Grande Prêmio de Miami

Ele está sofrendo aquela que é sua pior fase na F1 e se acostumou a perder.

O piloto nascido em Stevenage é o piloto com mais vitórias da história, com 103.

Idêntico recorde aparece na seção de poles e, nessa frente, as coisas estão tão ruins, não tendo garantido uma pole position desde aquele fim de semana na pista de Jeddah.

Ele passou de varrer o campo para ter que se contentar com o ocasional pódio.

No ano passado, em 2022, somou nove pódios, enquanto este ano já soma três.

Aliás, na temporada de 2023 é o quarto melhor competidor se tivermos em conta o número de vezes que esteve entre o grupo classificado.

RED BULL

Hamilton é infeliz e limitado

O fato é que hamilton já está numa idade, aos 38 anos, em que o tempo está a esgotar-se e não está satisfeito com o Mercedes carro, como ficou claro durante as conversas de rádio no Grande Prêmio da Áustria.

Mercedes não encontrou a chave na hora de fabricar seus dois últimos carros (o W13 e o W14) e é por isso que este piloto recordista assumiu um papel secundário.

MERCEDES AMG-F1

“Não estive feliz no carro no ano passado e um pouco”, disse ele.

“O passo que demos moveu mais na direção que eu pedi. Lentamente, estamos reconstruindo a confiança na plataforma que tenho.

“Ainda não está 100% e ainda não consigo extrair todo o meu potencial, mas estamos chegando lá.

“É apenas limitado. A estabilidade do carro e a confiança de onde você pode colocá-lo. O carro tem sido muito imprevisível por um longo tempo, mas está se tornando mais previsível, o que é positivo.”

Hamilton retorna à sua corrida em casa

Em meio à avalanche de estatísticas negativas, hamilton tem uma magnífica oportunidade de redenção esta semana.

Ele está correndo em seu próprio quintal em Silverstone no Grande Prêmio da Inglaterraonde já venceu oito vezes (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2019, 2020 e 2021).

Não só isso, mas na última década Mercedes conquistou oito das últimas 10 vitórias, com Ferrari ganhando os dois restantes (Sebastian Vettel em 2018 e Carlos Sainz em 2022).

Em outras palavras, todas essas são estatísticas encorajadoras para hamiltonque vai para a corrida depois de sofrer na Áustria, onde teve que se contentar com um deprimente oitavo lugar.

No entanto, no geral este ano, ele está se saindo melhor do que na campanha anterior. Para começar, ele está à frente de George Russel.

Na classificação geral de pilotos, ele está na quarta posição com 106 pontos. Seu companheiro de equipe, que o venceu em 2022, é o sétimo com 72 pontos.