Hamonir ABRE CARGOS em TRÊS ESTADOS

A Hamonir, rede de franquias de estética que tem como missão democratizar com excelência tratamentos estéticos antes restritos à classe A, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis:

Biomédica Esteta PJ – Campinas – SP – Autônomo;

Biomédica Esteta PJ – Palhoça – SC – Autônomo;

Estágio Relacionamento com o Cliente – Ipatinga – MG – Aprendiz;

Esteticista – Tatuapé – São Paulo – SP – Efetivo;

Esteticista Freelancer – Campinas – SP – Autônomo;

Recepcionista – Campinas – SP – Efetivo;

Vendedor (a) / Captador (a) – Jardim Flamboyant – Campinas – SP – Efetivo;

Vendedor (a) / Captador (a) – Palhoça – SC – Associado;

Vendedor (a) – Tatuapé – São Paulo – SP – Efetivo: Atuar na captação ativa e passiva, vendas e avaliações, prospecção de clientes.

Mais sobre a Hamonir

Dando mais detalhes sobre a Hamonir, é interessante ressaltar que a empresa oferece tratamentos de alto padrão de qualidade, realizados com equipamentos última geração.

A Hamonir já é referência em várias regiões do Brasil no segmento de harmonização facial, estética corporal, estética facial e depilação a laser e Led.

Por fim, com diversas unidades em funcionamento e dezenas de outras clínicas em construção, a rede de clínicas de estética trabalha focada na expansão dos negócios que contemplem todo território nacional.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

