Harry Styles é atingido no rosto após fã jogar objeto em show em Viena

Estilos de Harry é a última vítima de um fã excessivamente zeloso arremessando algo em seu caminho no palco… porque Harry foi atingido por algum tipo de objeto voador bem no meio de seu set.



Harry estava em Viena para o Love on Tour … e enquanto caminhava pelo palco, um objeto o atingiu em volta do olho esquerdo. Você vê que ele está visivelmente com dor, colocando as mãos no rosto e quase se dobrando, mas então empurra a dor e continua com o show.



18/06/23 Twitter / @rossbernaud

Este é o último de uma série de incidentes perigosos para cantores. Como vocês sabem, Bebe Rexha foi atingida no rosto com um celular com tanta força que teve que parar o show e levar pontos.



28/06/23

Kelsea Ballerina esteve recentemente no olho com uma pulseira.



TMZ.com

Drake não fugiu da tendência… evitou ferimentos por centímetros quando um torcedor jogou um celular em sua direção.