‘Haunted Mansion’ da Disney fracassa, ‘Barbie’ continua subindo nas bilheterias

A Disney tem outro fracasso em suas mãos – desta vez, é “The Haunted Mansion” … que empalideceu em comparação com os grandes sucessos da semana passada, incluindo “Barbie” – que reina supremo novamente.

A mais recente oferta da Mouse House – apresentando um elenco repleto de estrelas, incluindo nomes como Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish e outros – tiveram um péssimo começo neste fim de semana… tendo gerado apenas US$ 24,6 milhões nos mercados da América do Norte.

No exterior, foi ainda pior – arrecadando apenas $ 9,1 milhões, ou seja, em todo o mundo … tem cerca de $ 33 milhões em seu nome até agora. O problema é que o orçamento do filme foi de US$ 150 milhões – mais dezenas de milhões que a Disney supostamente gastou para comercializar o filme. Então, sim … bem no vermelho.

O fraco desempenho de bilheteria de “Haunted Mansion” é emblemático de como sua estréia sentida … muito vazio/sem alma. Concedido que foi greve SAG relacionados, mas ainda — eles correm em paralelo.

Não é o único filme recente da Disney a decepcionar. O novo ‘Indiana Jones’ também não foi tão bom – embora seus outros filmes tenham feito um filme decentemente grande este ano. É um saco misto … mas certamente não está nem perto de onde Bog Iger gostaria de ver os numeros.

Em outro lugar na terra do cinema … “Barbie” limpou pela 2ª semana consecutiva. margot robbie e companhia. ainda teve impulso de apenas 7 dias atrás, com uma enorme arrecadação de $ 93 milhões no mercado interno. Lembre-se, isso é um acréscimo aos $ 162 milhões do fim de semana de abertura. E não vamos começar com os números internacionais… neste momento. “Barbie” arrecadou mais de US$ 750 milhões.

“Oppenheimer” também está em uma segunda onda de sucesso. Ele arrecadou $ 46,6 milhões extras dos detentores de ingressos neste fim de semana … elevando sua contagem final doméstica para $ 174 milhões. Não é meio ruim!