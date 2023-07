O Bolsa Família, maior programa social vinculado ao Governo Federal, retornou em março de 2023 com novas regras e critérios, juntamente com ajustes nos pagamentos. Contudo, essas mudanças levantaram dúvidas entre as famílias beneficiárias, especialmente em relação ao empréstimo consignado do Bolsa Família, que foi aprovado no final do segundo semestre de 2023.

Haverá um novo empréstimo consignado do Bolsa Família? Entenda

Anteriormente, como em todo empréstimo consignado, as parcelas eram descontadas diretamente da folha de pagamentos do Bolsa Família. Contudo, com as mudanças, muitas instituições financeiras optaram por não oferecer mais essa modalidade de crédito. Atualmente, há a possibilidade de o Governo Federal relançar o empréstimo consignado, mas ainda não há confirmação oficial.

De acordo com Wellington Dias, chefe da pasta do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, uma das preocupações é que a oferta de empréstimos possa levar os bancos à inadimplência. Já que esse receio foi acentuado por críticas feitas por especialistas em 2022. Visto que alertaram sobre os possíveis problemas financeiros que muitas famílias poderiam enfrentar ao terem acesso ao crédito em cima de um benefício social.

A liberação das parcelas do benefício Bolsa Família para o mês de julho teve início no dia 18 e abrange aproximadamente 21 milhões de famílias em todo o Brasil.

Desse modo, o valor mínimo do pagamento é de R$ 600. No entanto, algumas famílias também podem receber o Benefício Primeira Infância, que varia entre R$ 150 e R$ 300, além de uma parcela extra de R$ 50 destinada a famílias com jovens de até 17 anos e/ou gestantes.

Auxílio-Gás

É importante ressaltar que, apesar das expectativas, o Auxílio-Gás não será pago em julho, pois esse benefício é concedido bimestralmente, com o próximo depósito previsto somente para agosto. Além do Bolsa Família, o Cadastro Único do Governo Federal oferece uma série de outros benefícios para brasileiros de baixa renda, como o Auxílio-Gás, Telefone Popular, Tarifa Social de Energia Elétrica, ID Jovem, BPC/LOAS, Aposentadoria focada em brasileiros com baixa renda.

Minha Casa, Minha Vida, isenção de taxa de inscrição para Enem e concursos públicos, Carta Social, Carteira da Pessoa Idosa, Programa de Crédito Fundiário. PETI, Fomento voltado para atividades rurais produtivas, Programa Cisternas, Programa de Reforma Agrária, Água para Todos e Bolsa Verde, além do Programa Brasil Alfabetizado.

Em resumo, a possível volta do empréstimo consignado do Bolsa Família está em análise pelo Governo Federal, e suas regras e disponibilidade serão definidas após uma cuidadosa avaliação dos responsáveis. Enquanto isso, as famílias beneficiárias do Bolsa Família podem contar com o pagamento regular das parcelas, que ocorre em julho e pode incluir benefícios adicionais de acordo com a composição familiar.

Cuidado com golpes relacionados ao Bolsa Família

Infelizmente, criminosos têm se aproveitado da vulnerabilidade de algumas famílias para aplicar golpes e obter vantagens indevidas. Por isso, é fundamental ficar alerta e conhecer os principais cuidados que podem ser tomados para evitar cair em armadilhas.



De modo geral, sempre busque informações através de canais oficiais do Governo Federal ou órgãos competentes sobre o Bolsa Família. Sites governamentais, atendimento telefônico oficial ou agências da Caixa Econômica Federal são fontes seguras de informações.

Além disso, nunca forneça seus dados pessoais, como CPF, senhas ou números de cartões, por telefone, e-mail ou mensagens de texto. Pois o Governo Federal não solicita informações pessoais por esses meios.

Cuidado com ligações ou e-mails suspeitos

Caso receba uma ligação ou e-mail suspeito, solicitando informações pessoais ou oferecendo benefícios fora dos canais oficiais, desconfie e não forneça nenhuma informação. Desse modo, entre em contato com o órgão responsável para confirmar a veracidade das informações, elevando sua segurança. Ao adotar essas medidas de segurança, estará se protegendo contra possíveis golpes e contribuindo para a integridade do programa.