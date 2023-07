Heck of a Morning: as chances de surpresa de Yair Rodriguez, previsões ousadas para o UFC 290

O UFC 290 pode não ser o card da Semana Internacional da Luta mais repleto de estrelas da história do UFC, mas as duas lutas pelo título parecem incrivelmente competitivas no papel e há muitas histórias interessantes em jogo. Embora existam alguns grandes favoritos no card, poderia haver um grande azarão que poderia chocar a comunidade do MMA no sábado à noite em Las Vegas?

Em uma nova edição de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, responde às previsões ousadas dos ouvintes para o UFC 290, juntamente com as chances de Yair Rodriguez contra Alexander Volkanovski no evento principal do campeonato peso-pena. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a classificação de Robbie Lawler na lista dos meio-médios de todos os tempos antes de sua luta final neste fim de semana, os oponentes estreantes de Bo Nickal e Jack Della Maddalena, as apostas na luta Dan Hooker x Jalin Turner, lutadores anteriores e atuais em a mesa de comentários do UFC e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.