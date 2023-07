Heck of a Morning: Leon Edwards vs. Colby Covington no MSG chatter, Sandhagen vs. Font

Tanto o presidente do UFC Dana White quanto Colby Covington sugeriram que a próxima defesa de título de Leon Edwards acontecerá no UFC 295 em novembro, que serve como a viagem anual da promoção ao Madison Square Garden. Com tantas incógnitas nos últimos meses de 2023, essa luta seria melhor servida como o co-evento principal desse card ou seria a atração principal em dezembro?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre a luta entre Edwards e Covington, e onde e quando ela pode acontecer. Além disso, os tópicos do ouvinte incluem Rob Font enfrentando Cory Sandhagen no evento principal do UFC Nashville, testes decisivos divisionais para o UFC, comparando ações futuras de Bo Nickal, Erin Blanchfield e Jailton Almeida, UFC 292, UFC Londres, Jake Paul vs. Nate Diaz e muito mais.

