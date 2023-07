Heck of a Morning: Reação a Jamahal Hill desocupando o título do UFC – como o novo campeão será coroado?

Como se o ciclo de notícias sobre esportes de combate não pudesse ficar mais louco esta semana, Jamahal Hill anunciou na quinta-feira que rompeu o tendão de Aquiles e deixará o título dos meio-pesados ​​do UFC. Com o cinturão vago mais uma vez, Jiri Prochazka se preparando para voltar, e Jan Blachowicz x Alex Pereira marcado para o UFC 291 no final deste mês, como um novo campeão será coroado?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, também reage à lesão de Hill e apresenta algumas das opções que parecem estar em jogo para manter a imagem do título avançando. Além disso, os tópicos incluem Francis Ngannou lutando contra Tyson Fury, as consequências do UFC 290, a aposentadoria perfeita de Robbie Lawler e como o UFC é capaz de grandeza com mais frequência do que os fãs estão recebendo, as opções de Islam Makhachev para sua defesa do título dos leves em Abu Dhabi, A próxima jogada de Alexandre Pantoja após a conquista do cinturão dos moscas contra Brandon Moreno no último sábado, e mais.

