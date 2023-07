Heck of a Morning: Reação a Makhachev x Oliveira 2, Chimaev x Costa; Além disso, contra quem Sandhagen lutará agora?

O dia de notícias desta quarta-feira no mundo do MMA foi agitado, incluindo o presidente do UFC, Dana White, anunciando as três primeiras lutas para o retorno da organização a Abu Dhabi, com Islam Makhachev x Charles Oliveira 2 pelo título dos leves, e o retorno de Khamzat Chimaev contra Paulo Costa.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage às lutas anunciadas do UFC 294 e se elas eram as lutas certas a serem feitas. Além disso, os tópicos incluem a lesão de Umar Nurmagomedov que o levou ao UFC Nashville contra Cory Sandhagen, contra quem Sandhagen poderia lutar no card de 5 de agosto, Israel Adesanya anunciando que Dricus Du Plessis provavelmente não estará pronto para o UFC 293 em setembro e ele oferecendo a luta pelo título dos médios para Sean Strickland, a divisão dos pesos pesados ​​do UFC, e muito mais.

Você pode ouvir Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

