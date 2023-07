Helmut Marko dá outro tiro em Checo Perez: Sergio só pode ser o segundo, mais é impossível para ele

Helmut Marko estava mais do que feliz em discutir Czech Prez’s situação em Red Bull.

O assessor esportivo da equipe reafirmou sua confiança no mexicano ao falar com o Motorsport-Total.com, mas também deixou claro que deveria esquecer de competir com Max Verstappen para o Campeonato Mundial.

Segundo Marko, o piloto mexicano não tem motivos para temer por seu futuro na próxima temporada. Marko valoriza o fato de que ele está quase certo de terminar em segundo.

“Temos um contrato com Perez até o final de 2024”, disse Marko ao Motorsport-Total. “Ele é o segundo no campeonato mundial. Que necessidade temos de agir?

“Ele agora acordou de seu sonho de ser campeão mundial. Talvez isso o ajude a se concentrar novamente em entregar o melhor desempenho possível.”

Verstappen em outro nível

Marko acredita que Checo não está à altura dos padrões de Verstappen como piloto e não tem escrúpulos em dizer isso. Ele vê como impossível para ele vencê-lo no Campeonato Mundial.

“Ele tem tanto talento, tanta velocidade e está nas nuvens, ninguém ficaria bem ao lado dele. Verstappen é um parâmetro completamente diferente”, continuou ele.

“Que Perez tenha que estar a três décimos de Max é uma interpretação generosa de nossa parte. Às vezes era mais.

“Perez é o segundo no campeonato mundial. Mais não é possível para ele. Ele está cumprindo isso no momento.”

Marko também falou sobre as deficiências do mexicano.

“Sergio tem corridas muito boas, ultrapassa bem. Só erra na classificação. Esse sempre foi o ponto fraco dele”, finalizou