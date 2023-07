Helmut Marko: “Não há ninguém disponível para substituir Sergio Perez”

Sérgio Perez viveu a quinta qualificação consecutiva de pesadelo, agora no GP da Inglaterra onde terminou na décima sexta posição.

O fato de que Checo não avançou da Q1 em Silverstone não é algo que agrade a Red Bull, pois é o oposto do que Max Verstappen mostrou, que conquistou a Pole Position.

“Ele tem algumas fraquezas, que não podem ser negadas se um carro conseguir a pole e o outro não conseguir nem sair do Q1”, disse o consultor da equipe Helmut Marko para a Sky Alemanha.

No entanto, o assessor da Red Bull deu sinal positivo para a continuidade do Pérez apesar dos resultados que teve.

“Não há ninguém disponível que possa substituí-lo”, disse ele.

“Ele tem um bom desempenho nas corridas, ao contrário de Nyck de Vries“.

Má classificação de Checo Perez no Grande Prêmio da Inglaterra

O guadalajara de 33 anos ainda não superou os pesadelos nas últimas cinco sessões classificatórias, que começaram em Mônaco e continuaram na Espanha, Canadá, Áustria e, agora, na Grã-Bretanha.

Uma estratégia ruim fpr Pérez no Q1 o forçou a sair sob pressão faltando pouco mais de três minutos; no entanto, as baixas temperaturas o afetaram.

Apesar de ter feito a volta mais rápida, os pilotos atrás dele aproveitaram a melhoria das condições da pista, pelo que terminou na décima sexta posição.

Como resultado, Pérez terá que tentar outra reviravolta épica, como fez na semana passada no GP da Áustria, onde largou na mesma posição e terminou em terceiro lugar no pódio.