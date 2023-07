Histórico de jogos do Hall da Fama da NFL: Qual time jogou mais jogos do Hall da Fama?

Sa rivalidade portando é uma das partes mais importantes do crescimento para muitos no Estados Unidos da Américacom muitos clubes famosos em vários esportes e ligas, todos competindo para serem os mais relevantes a qualquer momento.

Mesmo aqueles que não têm interesse em NFL qualquer coisa pode nomear um punhado de times, e as chances são de que eles possam nomear aqueles que ganharam mais Super Bowls ou fizeram parte do maior número de jogos do Hall da Fama.

A cada ano, a NFL hospeda um Jogo do Hall da Fama do Futebol Profissional que é, em essência, um amistoso de pré-temporada que não tem relação com a temporada real.

Ele tende a lembrar aos fãs que a verdadeira temporada da NFL começará muito em breve, por isso é amplamente apreciado e tem algum peso quando se trata de rivalidade esportiva.

Com exceção de quatro ocasiões, é realizado todos os anos desde 1962. Houve 56 edições do NFL Hall of Fame Game, que acontece ao lado do prédio do Hall of Fame em Canton, Ohio.

Curiosamente, das 112 equipes que apareceram no Hall of Fame Game, nenhuma delas venceu o Super Bowl.

Quem jogou mais o Hall of Fame Game?

Na verdade, existem dois lados que estão empatados quando se trata de jogar mais o jogo do Hall da Fama da NFL. O Pittsburgh Steelers e o Dallas Cowboys jogaram sete vezes.

É o Steelers que registrou mais vitórias entre os dois, com quatro vitórias. O Chicago Bears e a Las Vegas/Oakland/Los Angeles Raiders também tem quatro vitórias.