Holly Holm ri da afirmação de Julianna Pena de que Amanda Nunes se aposentou para evitar a trilogia: ‘Nunes não tem medo de Pena’

Por mais que Holly Holm deseje poder dar o troco em Amanda Nunes, a ex-campeã peso-galo do UFC só tem elogios à recente aposentadoria de sua ex-rival.

Logo após derrotar Irene Aldana no UFC 289, Nunes encerrou sua carreira e conquistou seus dois cinturões com 135 e 145 libras. Considerando que Nunes tem vitórias sobre todas as mulheres que já alcançaram o ouro no peso galo ou pena na história do UFC, é difícil argumentar com seu status como o maior de todos os tempos.

Holm, que sofreu uma derrota para Nunes em uma luta pelo título em 2019, admite que doeu um pouco saber que ela provavelmente nunca terá essa revanche. Mas isso não diminui sua admiração pelo brasileiro.

“Tenho todo o respeito por Nunes”, disse Holm ao MMA Fighting. “Ela lutou contra todos os melhores lutadores. Ela não se esquivou de ninguém. Eu quero ser o único a vencê-la, eu quero, mas isso é apenas um bom esporte. Eu tenho muito respeito por ela. Ela é uma campeã dominante e uma campeã dominante que enfrentou todos os desafios. Ela lutou com todas as melhores garotas. Ela segurou seus cintos, então eu a parabenizo por tudo e por sua aposentadoria. Espero que ela esteja se divertindo.

“Para mim, sei que isso mexe, muda as coisas na nossa categoria, mas sou o tipo de lutador que queria ganhar o cinturão da Amanda. Isso é mais uma doce vitória. Ela é difícil de vencer, mas ainda é vencível. Mas desejo-lhe bem. Meu objetivo é conseguir o cinturão e o convite se Nunes quiser voltar [is there]. Porque eu sei que ela disse que agora é um cinto falso. Estou sempre aberto para lutar contra ela.”

Após o anúncio de sua aposentadoria, a ex-campeã do UFC Julianna Pena foi nuclear, criticando Nunes por supostamente se esquivar de uma terceira luta contra ela depois que eles se separaram nas duas lutas anteriores. Pena enfrentaria Nunes originalmente em junho, mas desistiu da luta devido a uma lesão.

Em sua primeira luta, Pena conseguiu uma grande reviravolta para se tornar campeã do UFC, mas Nunes se vingou com uma vitória por decisão unilateral na revanche sete meses depois. Após a aposentadoria de Nunes, Pena a acusou de ter medo da trilogia, se autoproclamando a maior lutadora feminina da história do MMA.

Reagindo a esses comentários, Holm riu da sugestão de que Nunes abandonou sua carreira simplesmente para evitar Pena.

“Nunes não se aposentou porque tem medo de Pena”, disse Holm. “Nós todos sabemos isso! Mas Pena venceu Nunes de forma justa. Quem sabe o que estava acontecendo. Todo lutador tem uma noite de folga. Não estou tentando tirar nada de Pena. Ela entrou e ganhou naquela noite, então não tiro nada disso, mas Nunes não tem medo de Pena.”

Holm tem sua própria história com Pena. Eles estavam programados para se encontrar em 2021, mas a luta acabou sendo cancelada depois que o ex-campeão de boxe que se tornou candidato ao UFC foi forçado a uma cirurgia para lidar com uma condição chamada hidronefrose. Após sua recuperação, Holm manifestou interesse em remarcar a luta, mas Pena acabou conseguindo a chance pelo título.

“Ela e eu quase temos negócios inacabados também”, disse Holm sobre Pena. “Ela entrou e saiu, e sempre será uma ameaça. Ela é aquele cachorro, ela vai lutar. Ela tem a luta nela, então ela sempre será uma ameaça. Ela está apenas fazendo suas coisas por si mesma, se promovendo também.”

Claro, Raquel Pennington é outro nome na mistura com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas. Mas não se pode esquecer que ela também tem um par de derrotas anteriores para Holm.

Foi oferecido a Holm uma luta de última hora contra Pennington em maio, mas a luta acabou não acontecendo devido ao tempo. De qualquer forma, ela não conta com as vitórias sobre Pena para garantir a disputa pelo cinturão, por isso mantém o foco na luta contra Mayra Bueno Silva, no sábado.

“Só porque eu venci Pennington duas vezes não significa que este é um sapato”, disse Holm. “Acho que posso fazer melhor, porque é assim que eu sou. Acho que posso até ter um desempenho melhor do que minhas duas últimas lutas, quando lutei com Pennington, mas Pennington ainda está classificada perto do topo por um motivo, porque ela é resiliente e continua aprendendo e está melhorando e coisas assim também. São muitas variáveis.”

Por ser uma ex-campeã que permaneceu perto do topo do ranking durante a maior parte dos últimos oito anos, Holm sabe que nunca está longe da disputa pelo título. Mas seu único objetivo é vencer Silva de forma impressionante para provar que ela deveria estar na conversa pelo título vago.

“Minha mente estava nessa disputa pelo título de qualquer maneira”, disse Holm. “Eu ainda queria o título quando Amanda o tinha. Eu ainda quero agora. Meu trabalho é vencer essa luta, estar em uma seqüência de vitórias e seguir em frente. Vitória, vitória, vitória, é tudo que eu quero.”