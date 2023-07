Homem morre eletrocutado após pular no lago Lanier

Lake Lanier reivindicou mais uma vida na Geórgia – só que desta vez, o modo de morte é algo que ninguém parece ser capaz de explicar… porque um cara ficou chocado com sua morte.

24 anos Thomas Milner foi morto na quinta-feira depois de ter pulado na água de seu cais próximo – apenas para começar a gritar momentos depois e pedir ajuda … aparentemente, ele estava sendo eletrocutado de dentro do próprio lago.

Relatórios dizem, citando autoridades da Geórgia, que amigos da família tentaram tirar Milner de lá… mas não tiveram sucesso. Parece que um vizinho teve que dirigir até seu local com seu próprio barco – apenas para alguém no barco finalmente pular e tentar trazê-lo para a praia.

De acordo com um saída local , o mergulhador realmente saiu da água brevemente … desligou uma caixa de energia que estava adjacente ao cais … e então voltou para pegar Milner, momento em que eles conseguiram retirá-lo. Infelizmente, era tarde demais para todos os envolvidos.

Não há nenhuma palavra oficial por que a água continha correntes elétricas – mas, acredite ou não, isso é algo que os funcionários do Lago Lanier realmente alertaram o público ao longo dos anos … citando o risco de “ choque elétrico afogamento .” Alguns dizem que tomadas defeituosas podem causar isso.

Aqui está outra coisa … há uma represa não muito longe de onde Milner morreu (ao redor de Dove Trail) que na verdade gera uma tonelada de energia para os condados vizinhos. De acordo com o próprio site de Lake Lanier … “Buford Dam produz energia hidrelétrica para condados vizinhos. Tubos passam água continuamente através da represa a uma taxa mínima de 600 pés cúbicos por segundo (CFS).” Finalmente … as autoridades realmente disseram às pessoas para nadar no Lago Lanier por sua conta e risco ultimamente – já que esse corpo de água causou mais de 700 mortes desde os anos 50.