Hunter Biden fez o Serviço Secreto dos EUA esconder sua cocaína, diz ex-governador de SC Nikki Haley

Carolina do Sul ex-governador e candidato a presidente Nikki Haley fez algumas declarações duras ao afirmar que o Serviço Secreto dos Estados Unidos encobriu a origem de como um grama de cocaína acabou no casa branca.

Enquanto falava com o esnobado jornalista da FOX Tucker Carlson em seu programa, ela começou com duras acusações contra a Casa Branca “Para eles dizerem que não sabem quem era… não me diga que não há câmeras lá dentro. Há absolutamente câmeras lá,”.

Serviço Secreto dos EUA encontrou um saco com um grama de cocaína na Casa Branca

“Acredito fortemente que isso é um encobrimento de Hunter ou de alguém muito próximo ao presidente, e eles não querem dizer quem é.” Ela adicionou.

Cerca de um grama de cocaína foi encontrado em um armário usado para armazenamento na entrada executiva da Ala Oeste por um agente em 2 de julho.

De acordo com o New York Post, o Locker não estava sob a alçada do CCTV e não registrou o ângulo do depósito nem quem o usou para colocar a cocaína ali.

No entanto, Haley se opõe a essa visão, pois afirma que o vestíbulo está localizado próximo ao Sala de Situação e fica um andar abaixo do escritório mais importante da Casa Branca, o sala Oval.

Haley elaborou a alegação “Tudo o que eles estão dizendo é que centenas de pessoas passaram por esta área. Não, já estive nessa área. É a área mais segura em qualquer lugar porque é onde eu, no Conselho de Segurança Nacional com outros membros da segurança nacional, me encontrei com o presidente,”.

Câmeras de CFTV não registraram o ângulo onde a cocaína foi encontrada

Na quinta-feira, o Serviço Secreto dos Estados Unidos afirmou que não sabia como o pequeno saco de cocaína chegou à Casa Branca e interrompeu as investigações.

Quando o governo dos EUA investigou a bolsa, não havia nenhum DNA utilizável ou impressões digitais que pudessem revelar quem estava em contato com a droga.

Como muitos sabem, Presidente Biden’O filho de Hunter, Hunter, teve um passado de abuso de drogas e os republicanos querem empurrar a história para o primogênito, e o fato de ele estar lá durante o tempo em que esteve lá não ajuda em seu caso.