Hyperativa ABRE VAGAS de EMPREGO no Sudeste

A Hyperativa, empresa de tecnologia especializada em marketing e em campanhas promocionais digitais que atua no mercado há mais de 20 anos, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista de cargos disponíveis:

Analista de Business Intelligence Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Negócios – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Promoções Trilíngue – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Programador Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Qualidade e Sustentação – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Banco de Dados – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de SAC – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Gerente de Produtos – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Hyperativa

Sobre a Hyperativa, podemos destacar que a empresa atua como parceiros de instituições financeiras, estabelecimentos comerciais e indústrias, processando e manuseando dados sensíveis por meio de uma plataforma completa, personalizável e extremamente segura.

Com projetos sob medida, desenvolve landing pages, aplicativos para smartphones e sistemas personalizados para terminais de pagamento (POS), viabilizando ações promocionais, programas de fidelização e relacionamento com o cliente.

Por fim, para a segurança de seus clientes, tem a certificação PCI DSS há mais de 10 anos e gerencia dados de acordo com a LGPD.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas da Hyperativa, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!



