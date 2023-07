IBGE abre inscrições para 7.548 vagas temporárias

Nesta terça-feira, 04 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicou seus primeiros editais nesse ano de 2023. Dessa forma, o novo processo seletivo do órgão conta com um total de 7.548 oportunidades temporárias para diferentes cargos.

Assim, aqueles que desejarem conferir os editais dos concursos devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora responsável pelo processo seletivo. A empresa, portanto, ficará responsável pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação dos resultados do concurso, por exemplo.

De acordo com os documentos, então, todos os candidatos que se aprovarem serão contratados por um período de um ano. No entanto, haverá a possibilidade de estender este período por até três anos em ambos os cargos.

As inscrições abriram nesta terça, 04 de julho, e vão até o dia 19 do mesmo mês.

Quais serão os cargos para o IBGE?

Os novos editais do IBGE contam com oportunidades para os cargos de:

Agente de pesquisas e mapeamento: 6.742 vagas;

Supervisor de coleta e qualidade: 806 vagas.

Ambos para o nível médio de formação. No entanto, no caso do Supervisor de coleta e qualidade também é necessário ter carteira de motorista.

As atribuições de Agente de pesquisas e mapeamento incluem, por exemplo:



Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística;

Realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido.

No caso da função de Supervisor de coleta e qualidade as responsabilidades incluem, por exemplo:

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho;

Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos;

Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação.

A carreira de agente conta com uma remuneração inicial de R$ 1.387,50. Já o posto de supervisor terá um salário inicial de R$ 3.100. Além disso, os candidatos contratados terão acesso a outros benefícios como, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário.

Cargos têm exigências específicas

De acordo com os editais, as vagas temporárias do IBGE serão para funções que exigem requisitos específicos. Portanto, para além do nível de formação e da carteira de motorista (quando cabível), o órgão também traz outras exigências aos candidatos.

Nesse sentido, para ambos os cargos é necessário ter:

Capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados;

Acuidade visual para leitura e preenchimento dos questionários e formulários impressos e(ou) em meio eletrônico;

Acuidade visual para interpretar mapas e croquis de setores de pesquisas e identificar no campo os pontos que constituem os limites dos setores;

Capacidade de locomoção para execução de trabalhos de campo, nas zonas urbana e rural, em áreas de terreno íngreme, localidades de difícil acesso e áreas de ocupação irregular, bem como para acesso em prédios e residências com escadarias e sem rampas de acesso ou elevadores;

Capacidade motora para manusear os equipamentos coletores de dados durante a realização de entrevista, que pode ocorrer em condições precárias (na rua, na porta do domicílio, no corredor, etc.) e preencher os questionários e formulários, registrando números, palavras e marcas, com a precisão exigida nos documentos;

Agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas das pesquisas de natureza estatística, bem como nos cronogramas dos levantamentos geográficos que as estruturam, e de acordo com o padrão de qualidade requerido.

Além disso, é importante lembrar que as oportunidades são para pessoas que não foram contratadas, dentro dos últimos dois anos, em outras seleções da Lei 8.745/1993.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, destacou o órgão.

Inscrições abriram nesta terça, 04 de julho

As inscrições para o processo seletivo temporário do IBGE ficaram disponíveis a partir deste dia 04 e vão até o próximo dia 19 de julho.

Portanto, aqueles que desejam concorrer às vagas devem acessar o site da banca a fim de preencher o formulário e se inscrever. Neste momento, candidato deverá manifestar sua opção de polo (se houver) bem como município e UF, no qual deseja concorrer à vaga. No ato da inscrição, também, é necessário escolher o município/UF em que realizará a prova.

Para consultar as opções de lotações, o candidato deve acessar o Anexo I do edital.

Ademais, o candidato deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 42,20. No entanto, há a possibilidade de solicitar a isenção da taxa para aqueles que são:

O prazo para este pedido vai até às 23 horas do último dia de inscrição.

Prova do IBGE será em setembro

Para ambos os cargos com vagas temporárias do IBGE, as provas objetivas serão no dia 17 de setembro. Assim, o exame consistirá em 60 questões, de diferentes disciplinas, a depender da função.

Nesse sentido, para o cargo de Agente de pesquisas e mapeamento, as disciplinas são:

Língua Portuguesa, com 20 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico, com 15 questões;

Ética no Serviço Público, com 05 questões;

Geografia, com 20 questões.

Ademais, para o cargo de Supervisor de coleta e qualidade, será cobrado:

Língua Portuguesa, com 14 questões;

Matemática e Raciocínio Lógico, com 08 questões;

Ética no Serviço Público, com 05 questões;

Noções de Informática, com 05 questões;

Noções de Administração e Situações Gerenciais, com 14 questões;

Geografia, com 14 questões.

Para se preparar, é importante que o candidato consulte o conteúdo programático que consta no edital.

Dessa forma, terá aprovação aqueles que tiverem 18 pontos no total da prova e, ao menos, um ponto em cada disciplina. Ademais, é necessário se encontrar dentro da classificação do concurso, de acordo com a quantidade de vagas de cada cargo.

Então, concluindo estas fases, a divulgação do resultado final será em 23 de outubro.