Victor Wembanyama é considerado não apenas como um dos melhores NBA perspectivas na era moderna, mas como um jovem jogador que poderia transformar o Associação. O fenômeno 7’5” recentemente concluído Liga de Verão ação e impressionou muitos espectadores, bem como futuros companheiros de equipe, com seu jogo.

Mas uma ex-estrela da NBA não está tão apaixonada por da carne. Durante um talk show na quinta-feira, Tim Hardaway reivindicado wemby ainda não está fisicamente pronto para enfrentar os grandes homens da NBA, e esse novo Phoenix Suns assinando foi foi é melhor que o francês.

Bol Bol — quase o mesmo peso de Wemby!

Na superfície, HardawayOs comentários de podem ser considerados razoáveis. Ele erafilho do ex NBA Centro Manute Bolestá entrando em sua quinta temporada na NBA e, por meio de agência gratuita, acaba de se juntar a um time do Suns que está prestes a disputar um campeonato em 2024. Bol e da carne também mostraram que são pivôs multifacetados, capazes de driblar e chutar em alto nível para jogadores tão altos.

No entanto, Wembanyama já é mais alto que o Bol de 7’2” e pesa apenas cinco quilos a menos. Wembanyama – que já admitiu que o jogo da NBA tem menos fisicalidade do que o jogo europeu – pesa 210 libras, enquanto Bol, de 23 anos, pesa 220 libras.

O tempo de jogo esperado na próxima temporada também é um fator ao comparar os dois jogadores. wemby será o titular da noite de abertura sob Gregg Popovichenquanto Bol será um substituto em Fénix – embora tenha alcançado o recorde de sua carreira com 33 partidas como membro do Orlando Magic ultima temporada.

A capacidade de Wembanyama para melhorar

Visto que ele é um novato, da carne provavelmente não ficará imune ao processo de adaptação ao NBA – particularmente porque ele é uma importação europeia. Mas o incentivo de São Antônio considerou Wembanyama digno da seleção geral nº 1 no draft de 2023 por causa do que ele já pode fazer – e o que ele pode adicionar à sua caixa de ferramentas à medida que ganha experiência.

O esporas figura Wembanyama vai mudar sua franquia e trazer sucesso para Santo Antônio a longo prazo – embora Ele era e a sóis certamente estão bem posicionados para competir pelo Finais da NBA A curto prazo.